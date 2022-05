Si Biden invita a todos a Cumbre, América Latina lo reconocerá: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si su homólogo estadounidense, Joe Biden, invita a todos los países de América a la Cumbre de las Américas entonces será reconocido con un gran legado.

"Si toma la decisión de apostar a todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva para el diálogo, el entendimiento, para resolver nuestras diferencias (...) y fortalecernos como región, ese es un gran legado", comentó el tabasqueño en conferencia matutina.

López Obrador amagó ayer con no ir a la cumbre si no se incluía a países considerados antidemocráticos, pues sería una manera de protestar ante una situación que considera injusta.

"Ayer dimos a conocer que si no se invita a todos, que nosotros no lo veríamos bien porque, ¿cómo es una Cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas?", recordó el mandatario.

El titular del Ejecutivo especificó que ayer lo visitó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y reiteró su deseo por ver una Cumbre de las Américas con todos los países del continente incluidos, pues no solo se trata de naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues aseguró que otros mandatarios también le han externado su frustración.

"Nosotros vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir convencido, persuadiendo, que no se excluya a nadie. No sé cómo lo expresé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros presidentes ya me habían expresado que no están contentos, como el de Bolivia, que era una falta de respeto, y ahora que fuimos a la gira muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que había que hacer trabajo de convencimiento.

El presidente explicó que en Estados Unidos son tiempos de elecciones por lo que hay quienes quieren "sacar provecho" de algunas políticas de extrema derecha.

"Entonces yo le tengo mucho respeto al presidente Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia, y están ahí presionando, pero es tiempo de cambios", finalizó.

Cuba, patrimonio de la humanidad

El mandatario aprovechó el tema de la Cumbre de las Américas para protestar, de nuevo, por la situación que atraviesa la isla de Cuba, tras varios bloqueos y restricciones que Estados Unidos le ha impuesto a lo largo de los años tras su revolución.

"¿Qué tiene que ver el pueblo con los gobiernos, por qué sacrificar al pueblo?, ahhh, la estrategia es que si siguen mal las cosas el pueblo se va rebelar y así va triunfar la oposición".

Aunque dijo que en el caso de que una estrategia así funcione, tras doblegar su voluntad, eso sería una "vileza", pues atentaría en contra de los derechos humanos.

"Está muy difícil que eso tenga éxito porque el pueblo cubano tiene dignidad, se debería declarar a ese pueblo, esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad, es una resistencia heroica", aseguró López Obrador.