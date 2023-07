Si AMLO tiene pruebas, que me denuncie, dice Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pruebas de que mis empresas son negocios malhabidos, que me denuncie, afirmó esta tarde Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Horas después de que el tabasqueño se sostuviera en las acusaciones contra la senadora panista, en el sentido de que sus empresas de mantenimiento "han recibido" contratos por al menos mil 400 millones de pesos, Gálvez advirtió que el mandatario no le va a encontrar nada.

"Salí, primero no me abrió (las puertas de Palacio Nacional), ahora que se aguante. Voy bien, no tiene por dónde agarrarme: nunca me he robado un peso, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley. Las mujeres facturamos, que le quede claro. ¿No dijo Shakira? Las mujeres facturan, yo no lloro, yo facturo. Mi empresa es legal, no tengo nada de qué avergonzarme", declaró.

-El presidente salió a insistir con lo de sus contratos...

"Él cree que todos son como él. Yo tengo de empresaria 31 años y no estaba en la política y tenía contratos. Mi empresa es exitosa antes de que yo llegara a la política. No hay un caso de denuncia como funcionaria pública hacia mi persona, ni como funcionaria federal, ni como jefa delegacional, ni como senadora de la República", dijo la panista.

"Si él (AMLO) tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que presente la denuncia, pero no hay una sola observación de la contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. ¿Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona? Se topó con pared".

Xóchitl aseguró que no tiene conflicto de interés alguno con el INAI, dependencia con la que una de sus empresas suscribió en 2018 un contrato por más de tres millones de pesos.

"El presidente dice mentiras. Gané un contrato en licitación de tres millones de pesos que por cierto perdí en 2020. En el 2020 me lo quitaron. Si tuviera mucha influencia, siguiera con el contrato, pero lo perdí. Y lo perdí a la buena, llegó otra empresa que nos ganó y ya salimos del INAI. Yo actualmente no tengo ningún contrato con el INAI. El de 2019 se había ganado en 2018. ¿Por qué va a haber conflicto de interés? Su prima Felipa tiene contratos por mil millones de pesos".

"¡Qué quiere? Que deje de trabajar y me vuelva bandida como Nacho Ovalle (ex jefe de Segalmex) como Manuel Bartlett, (director de la CFE), pues no".