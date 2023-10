Sheinbaum quiere ganar antes de competir.- Xóchitl

Ciudad de México.- Claudia Sheimbaum, virtual candidata presidencial de Morena, quiere ganar antes de competir, pero no está en una dictadura, indicó Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México.

"Aquellos de enfrente, su corcholata, quiere ganar antes de competir. Pero no, esto no es una dictadura. Esto es una democracia. Y aquí hay elecciones. Y esa decisión la van a tomar los ciudadanos. La van a tomar ustedes. Y esto apenas empieza", señaló.

PUBLICIDAD

La senadora dijo que Morena desde hace cinco años ya tenía a su candidata.

"Porque no nos hagamos tarugos, esa decisión se tomó hace cinco años, y los de enfrente han gastado millones y millones de pesos en publicidad, miles de espectaculares, miles de bardas, miles de pago en redes sociales", afirmó Gálvez, durante un encuentro ciudadano realizado en el WTC.

La hidalguense pidió a sus seguidores que no "se me depriman ni se me apachurren, no le vamos a competir al Gobierno, con sus millones", pero afirmó que tienen ideas.

Gálvez aseguró que ha recorrido todo el País y lo que encuentra es un México ensangrentado, donde la gente vive con miedo.

"México en materia de seguridad está peor que nunca, por eso es uno de los temas que en este frente amplio nos une.

"Por eso hemos levantado la voz, porque aquella corcholata dice que todo está bien, y todos sabemos que no está bien, que no es cierto que el País esté bien".

Otra gran problemática, añadió, es la problemática que hay en materia de salud.

"Hoy 50 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud, pero los que la tienen, intenten sacar una cita del Seguro Social, intenten que los operen en el ISSSTE como mi hermano que aquí está, que es el testimonio claro de siendo maestro, no fue atendido en el ISSSTE, y le dijeron que fuera el lunes porque no había cardiólogo, y lo tuvimos que operar en un hospital particular con el apoyo de toda la familia", expuso.

Pide reconciliación nacional

Xóchitl Gálvez aseguró que es el tiempo de la reconciliación y pidió un aplauso a los partidos políticos.

"Aquí inicia la reconciliación entre partidos políticos y ciudadanos. Vamos a buscar una gran reconciliación nacional, porque nos tiene que quedar claro que no podemos entender esto sin los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos", advirtió.

En el encuentro con la sociedad civil estuvieron presentes los líderes del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Marko Cortés, respectivamente.

La abanderada del Frente dijo que a mucha gente que le gusta hacer las cosas a lo "güey", pero a ella no.

"A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama planeación y estrategia. Y tenemos lista la estrategia. Y es una estrategia ganadora. Y es una estrategia que va a recuperarle a los mexicanos la confianza y la certeza que este País ya cambió. Créanmelo. Créanme que la esperanza ya cambió de manos. Y esa esperanza nos pertenece a todos nosotros. Sépanlo desde aquí", lanzó.