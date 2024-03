Sheinbaum es la candidata combustóleo: Xóchitl

Tehuantepec.- Ante ejidatarios y propietarios de terrenos de parques eólicos, Xóchitl Gálvez se refirió a Claudia Sheinbaum como la "candidata combustóleo".

Partidaria de las energías renovables y limpias, la abanderada opositora se enteró, por voz de los ejidatarios, que el Gobierno lopezobradorista está en contra del modelo energético que emplean cada vez más naciones.

Los propietarios le comunicaron a Xóchitl que "varios candidatos morenos a diputados" pretenden revisar los documentos de posesión para perfilar la "amenaza" de que puedan ser despojados de sus tierras.

"Hay dos proyectos definitivamente: el de la candidata de enfrente (Claudia Sheinbaum), que es la candidata combustóleo. Ella quiere que sigamos produciendo combustóleo", previno la candidata opositora a la Presidencia.

"Ella quiere que sigamos produciendo combustóleo aquí en la refinería (de Salina Cruz), pero lo que es cierto es que el planeta está pasando estragos. (...) Para mí, hay que usar el viento. Para mí, la mayor autonomía energética sería no depender del petróleo, sino depender del viento, del Sol. Y el petróleo usarlo para los plásticos, para la industria aeronáutica, para la industria automotriz".

El ejidatario Delfino Hernández habló sin rodeos ante Gálvez sobre las energías limpias.

"La Administración pública federal no ve con buenos ojos la producción de energía limpia. De ahí la rebatinga que tenemos con una de las empresas que tenemos acá en la región, Iberdrola. Ya todo el mundo lo sabe... No pensábamos que el aire iba a ser parte de una solución de energía limpia", le contó Luis Toledo a Xóchitl Gálvez, quien a su vez le previno de que sus tierras no están legalizadas.

"Estamos pendientes de saber algunas noticias, porque están subiendo varios morenos a las diputaciones y se comenta que todas las poblaciones que tienen parques eólicos se van a revisar los documentos que tienen y va a ser para toda la población. Entonces, queremos que usted, llegando (a la Presidencia nos ayude), porque estamos amenazados con este Gobierno. Estamos pisando en tierra falsa que para nosotros era tierra firme antes".

Otro ejidatario tomó la palabra para comunicarle a la candidata presidencial opositora que, alrededor de los parques eólicos, hay una serie de grupos que sólo velan por sus interés.

"Son buscadores de rentas, grupos que quieren tener el control del Istmo y, por lo tanto, del botín. En el caso de los parques eólicos, esa serie de grupos lo único que han hecho es engañar a las personas, a los propietarios.

"En el resto de la región, se abusa de la ignorancia. Estos grupos lo único que están buscando es mantener ciertas prebendas, tener un ingreso y tomar de rehén a la autoridad, a las empresas y a los propietarios", añadió.