Sheinbaum, de la ciencia a prometer más de la '4T'

Ciudad de México.- Fundadora de Morena, Claudia Sheinbaum aspira a llegar a la Presidencia de la República con la promesa de darle continuidad a los proyectos de la actual Administración.

El 18 de febrero pasado, al registrar su candidatura ante el INE, dio a conocer los 15 puntos que delinearán su Gobierno en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio.

La abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo suyas las reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y algunas de sus obras emblemáticas, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Además, aseguró que seguirá atendiendo las causas de la violencia como parte de la estrategia de seguridad, consolidará la Guardia Nacional, garantizará el presupuesto para los programas sociales del actual Gobierno, continuará con la política de austeridad republicana y con los planes de justicia para pueblos indígenas y consolidará los proyectos de la actual Administración.

Con ello y con los 100 puntos de su Programa de Nación que presentará durante el arranque de su campaña, Sheinbaum busca construir lo que ha llamado el segundo piso de la Cuarta transformación, en alusión al segundo piso del Periférico que se construyó cuando fue Secretaria del Medio Ambiente capitalina y que se convirtió en el proyecto más emblemático del Gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal.

Claudia Sheinbaum nació en al Ciudad de México en 1962. Es hija del químico Carlos Sheinbaum y de la bióloga Annie Pardo, ambos ex activistas del movimiento estudiantil de 1968.

Estudió física y es maestra en Ingeniería Energética. Además, fue la primera mujer en ingresar al doctorado de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, lo que la llevó a viajar al Laboratorio Lawrence Berkeley, en California, para realizar su trabajo de investigación.

La política comenzó a ser parte de su vida en 1986, cuando estudiaba Física. Ese año, fue dirigente del Consejo Estudiantil de 1986, movimiento en el que conoció a Carlos Imaz, su ex esposo, quien tres años más tarde se convertiría en fundador del PRD.

Fue en ese partido en el que la hoy abanderada presidencial coincidió con López Obrador, con quien tendría su primer cargo en la Administración Pública.

En el año 2000, el hoy Mandatario federal fue electo Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal e invitó a Sheinbaum a ser parte de su Gabinete, como Secretaria de Medio Ambiente.

En el Gobierno capitalino, estaría a cargo de la construcción del segundo piso del Periférico, el proyecto que, a la larga, se convertiría en la obra más emblemática del Gobierno de López Obrador en la capital, pero también en un proyecto señalado por presuntos actos de corrupción y por su opacidad.

En 2004, como Secretaria de Medio Ambiente, a la hoy abanderada presidencial le tocó vivir los llamados "videoescándalos", que mostraron a René Bejarano y a Carlos Imaz, su entonces esposo, y de quien se divorció en 2016, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

Dos años después, ya sin López Obrador en el Gobierno, Sheinbaum renunció al cargo de Secretaria de Medio Ambiente capitalina, para convertirse en vocera de la primera campaña presidencial del hoy Mandatario federal.

Tras esa primera derrota, la morenista se reintegró a la academia y en 2007, se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático de la ONU, el cual fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore, por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para contrarrestarlo.

Un año después, en 2008, regresó a la vida política nacional, esta vez como dirigente de las "adelitas", un grupo de mujeres seguidoras de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum acompañó al hoy Presidente en la fundación de Morena, desde que fue constituida como asociación civil en 2011, hasta su registro como partido político, en 2023.

En 2012, López Obrador se postuló por segunda ocasión a la Presidencia de la República y anunció que, de ganar, la científica repetiría como Secretaria de Medio Ambiente, ahora en el ámbito federal.

Tras la nueva derrota, Sheimbaum se sumó a la creación de Morena como partido político y, en 2015, fue electa jefa delegacional de Tlalpan, cargo en el que permaneció hasta 2017, cuando renunció para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Como jefa delegacional de Tlalpan, Sheimbaum fue señalada por integrantes del PRD de omisiones en materia de protección civil e irregularidades en el uso de suelo y permisos, que habrían provocado el derrumbe del Colegio Rébsamen tras el sismo de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre de 2017, provocando la muerte de 26 personas, 19 de ellas menores de edad.

El 2 de febrero pasado, ofreció una disculpa a las familias de las víctimas y anunció la entrega de un memorial para honrarlas, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que la obligaba a hacerlo.

Pese a la polémica, en 2018, Sheinbaum ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Su paso por el Gobierno capitalino tampoco estaría exento de polémicas. En mayo de 2022, la Línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco, sobre Avenida Tláhuac, colapsó, causando la muerte de 26 personas y dejando decenas de heridos.

El 30 de enero pasado, Sheimbaum aseguró que la Línea 12 del metro que se reabrió ese día, es segura.

En septiembre pasado, Morena informó que Claudia Sheinbaum había ganado la encuesta para definir a la candidata a la Presidencia de la República, dejando atrás a personajes como el ex Canciller, Marcelo Ebrard, el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Con ello, la científica busca convertirse en la primera Presidenta del país.