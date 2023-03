SHCP rechazó plan de Tesla para instalar planta de baterías

Ciudad de México.- El gobierno mexicano fue quien sugirió a Tesla instalar una planta de baterías eléctricas en el país, pero la Secretaría de Hacienda rechazó el plan porque la compañía exigía igualar una legislación de EU que en México no existe.

Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, expuso que la compañía Tesla pidió igualar los incentivos que en EU ofrece la Ley para la Reducción de la Inflación.

PUBLICIDAD

Esta Ley está apoyada en 369 mil millones de dólares de incentivos para atender todo lo relacionado con cambio climático, movilidad y electromovilidad, entre otros rubros, pero México no es capaz de igualar esta legislación, detalló el Secretario.

"En el caso de las baterías, con toda claridad nos dijeron que la línea de baterías no estaba en su idea original, y que sólo estuvo en su idea secundaria porque fue a sugerencia de parte del gobierno mexicano para traer una planta de baterías.

"Sin embargo, cuando llevaron esta propuesta a Hacienda fuimos muy rigurosos porque lo que nos solicitaban no era incentivos, sino igualar los incentivos que les ofrece la Ley de Reducción de Inflación.

"Nosotros no tenemos esa legislación, por lo tanto no podemos hacer ninguna igualación y no les hicimos perder el tiempo pensando que podíamos nosotros igualar lo que tienen en la Ley de Reducción de Inflación en EU. Fuimos muy claros y vamos a seguir siendo claros en eso", aseveró De la O en conferencia de prensa tras la clausura de la 31 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos Citibanamex.

Sobre la instalación de su planta de vehículos eléctricos, Tesla no necesitará ningún tipo de estímulo, afirmó.

"Tesla vino a la Secretaría de Hacienda y nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal, más allá de los que ellos ya tienen a la vista que son los que tiene México. Esos incentivos de México son muy buenos porque para una actividad exportadora tener tasa cero de exportación es recibir toda la devolución del 16 por ciento de IVA por la parte del costo que tiene origen interno.

"La parte del costo que tiene origen externo ese es una importación pero nosotros con esa pura tasa cero de IVA más el hecho de que tenemos firmado el Tratado de Libre Comercio que incluye 50 países para Tesla fue suficiente razón para no estar hablándonos de incentivos", declaró.