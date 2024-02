Sesiona Congreso 8 minutos y se van de puente

Ciudad de México.- Diputados y senadores sesionaron 8 minutos para la apertura del último periodo de sesiones de la 65 Legislatura y se fueron de puente.

Aunque estaba considerada una sesión inmediata a la de Congreso General, el pleno de los diputados fueron citados hasta el miércoles 7 de febrero, porque el lunes es día festivo.

Los senadores sí consideraron una primera sesión para este jueves, a partir de las 13:00 horas, pero apenas con la mitad de sus integrantes.

De 128 senadores solo llegaron al Palacio de San Lázaro 77 y de 500, solo 284 diputados asistieron a la sesión de apertura del periodo de sesiones.

Aun así se logró quórum y comenzó el periodo con un mensaje de la presidenta del Congreso General, la diputada Marcela Guerra.

Legisladores de Morena lanzaron consignas a favor del presidente, quien este día nuevamente tuvo que negar los señalamientos de haber recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa, durante su campaña presidencial del 2006.

"Es un honor estar con Obrador", corearon los diputados y senadores presentes, luego de entonar el Himno Nacional.

Previamente, la presidenta del Congreso resaltó que se trata de la última etapa del Congreso, antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.

"Nos acercamos a la culminación de la responsabilidad que, como parte del Congreso, nos fue conferida por la voluntad popular", dijo.

"Las próximas sesiones sellarán nuestro papel en esta 65 Legislatura de la Ciudad y quedará constancia de la interpretación que hayamos dado al desempeño de nuestra encomienda para el control y fiscalización de la labor gubernamental y de la función en la discusión de iniciativas y, consecuentemente, aprobación de leyes y decretos", resaltó.

Dijo que el protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión en la última fase de la Legislatura tiene el signo de una intensa pluralidad política que impacta perfil de los grupos parlamentarios, ya sea por su identidad con el partido en el Gobierno o por su oposición.

"Se escenifica en el Poder Legislativo una discusión fragosa y amplia entre los legisladores, los matices y carácter que adquiere aquí la democracia deliberativa la distinguen de otras etapas y anuncia una perspectiva que ha de enriquecer nuestra visión republicana", previó sobre el intenso debate que se prevé por las campañas políticas.

Agregó que corresponde a los legisladores abrir el mejor cauce a la dinámica que tiene lugar en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, y del valor de los consensos y disensos.

"Los próximos meses serán fundamentales para ello. Ha de cumplirse la encomienda inscrita en nuestro régimen republicano para bien de la vida democrática del país", sostuvo.

Ofreció que como presidenta de la Cámara de Diputados se esmerará en ser garante del cause institucional que debe enmarcar la vida parlamentaria y republicana.

Y bloquean personas trans

Personas trans bloquearon los accesos al salón del Pleno de la Cámara de Diputados en demanda de la aprobación de la Ley Integral Trans que, afirmaron, fue presentada hace dos meses.

Previo a la sesión del Congreso General, las activistas exigieron ser recibidas por la Junta de Coordinación Política y por la Comisión de Puntos Constitucionales.

A través de megáfonos, acusaron que "las están matando" y afirmaron que a pesar de que Morena se dice un partido de izquierda, no las apoya.

Victoria Sámano, una de las activistas, incluso discutió con el diputado Antonio Pérez Garay, a quien le entregaron su pliego petitorio.

"No queremos dialogar solamente con las dos compañeras diputadas trans, necesitamos dialogar con todos los diputados, con la Jucopo, porque ya no es suficiente con las dos compañeras diputadas trans. Hasta ahora no hemos visto resultados, necesitamos el apoyo del partido Morena, necesitamos que Morena se posicione al respecto, porque no lo han hecho", indicó.

Acusó falta de acceso a medicamentos y de tratamientos, entre ellos contra el VIH y el cáncer para este sector.

"Nos discriminan, esa es la realidad, y que, además, su sistema de salud no funciona, es deficiente el sistema de salud que actualmente se está viviendo en México. Se vive desabasto para personas con VIH y para personas con cáncer también hay desabasto y no sólo para las personas trans, nos atraviesan muchísimas cosas", afirmó.

Finalmente, las inconformes se retiraron, lo que permitió que en el pleno se llevara a cabo la sesión del Congreso General, con lo que dio inicio el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura.