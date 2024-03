Sería sencillo que presidente abriera las puertas: Xóchitl

Villahermosa, México.- Aunque criticó que normalistas rompieran una de las puertas de Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición a la Presidencia, dijo que sería más fácil si el presidente recibiera a las familias de los 43 desaparecidos y las escuchara.

"Realmente preocupante; no me gusta esa escena de violencia: es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo que el presidente les abriera las puertas a las personas", planteó en entrevista.

"Lo único que pedían era un encuentro con el presidente. Lo único que pedían era ser escuchados y que el presidente les diga la verdad; tan fácil que es que el presidente les diga qué pasó y si la verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido, creo que sería lógico que el presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa".

Xóchitl desaprobó también censuró la novatada que costó la vida de siete cadetes de las filas del Ejército.

"No, no se vale, no se vale. Por eso tenemos que preparar bien a la Guardia Nacional", sostuvo.

En entrevista, Gálvez externó su "respeto al Ejército", pero consideró que sí debía saberse "la verdad de lo que precipitó que siete cadetes murieran ahogados.