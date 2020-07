Serán solo López Obrador y Trump en reunión de T-MEC

Archivo / Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a la reunión en Estados Unidos por el inicio del T-MEC y que hoy hablará telefónicamente con él.

"Ayer me informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que quiere hablar conmigo, una conversación telefónica (...) tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá, él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según informaron.

"No sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar, vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy", señaló en conferencia.

Cuestionado sobre una eventual visita del premier canadiense a México, el titular del Ejecutivo dijo que está invitado para venir al país, porque hay hospitalidad y amistad con los mandatarios de otras naciones.

"Está invitado (Trudeau) a venir a México, están invitados todos los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros; México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos, de todos los Gobiernos del mundo, tenemos mucho que agradecerles a todos los Gobiernos, a los pueblos, hay un gran respeto por nuestro país.

"Ahora que México participó para ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una votación mayoritaria, casi unánime de todos los países que integran la ONU, es mucho el prestigio de México en el mundo", afirmó.

El presidente López Obrador viajará mañana a Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense el 8 y 9 de julio con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.