¿Será que soy su crush?, pregunta Xóchitl a AMLO

Ciudad de México.- Luego que Andrés Manuel López Obrador ha dedicado parte de sus mañaneras a criticarla, Xóchitl Gálvez cuestionó si será "crush" del Presidente.

En sus redes, la hidalguense subió un video con las menciones del Ejecutivo federal hacia su persona.

"Primero me cerró las puertas y ahora no deja de hablar de mí. ¿Será que ya es @xochilove_rs o soy su crush?", posteó.

"Presidente, deje de estar pensando en mí, la verdad es que tiene un país que gobernar", le dice la hidalguense en el video.

Durante toda la semana, el Presidente López Obrador cargó en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

Este viernes 7 de julio, en su conferencia mañanera, el Mandatario la acusó de haberse lanzado en su contra y advirtió que no piensa quedarse callado.

"Todos se nos han lanzado. La señora Xóchitl (Gálvez), ¿qué no ha venido aquí y desde que estaba en el Senado en contra de nosotros, en contra mía?", apuntó.

"¿Es nada más de allá para acá? ¿No es de ida y vuelta? ¿No es un diálogo circular? Nada más no nos ofendamos".

Xóchitl se siente atacada -le aseguraron.

"Ah, no, pues claro, porque ahora todo es feminismo o machismo. Yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado, no la estoy cuestionando por ser mujer, la estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político", respondió.