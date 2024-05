Será la elección más limpia y libre de la historia: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las próximas elecciones que se celebrarán el domingo 2 de junio en México serán las más limpias y libres de la historia del País.

El Mandatario señaló que se está trabajando con los gobiernos estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que el pueblo pueda manifestarse mediante el voto libre, secreto e individual.

López Obrador subrayó que se han tomado medidas para evitar la violencia y asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad y sin temor. "Nuestros adversarios apostaron a que iba a haber violencia y afortunadamente no ha sido así", expresó.

El Presidente destacó que la sociedad mexicana ya no desea fraudes electorales como ocurría en el pasado. "Ya no es una caricatura de democracia, la democracia ya no es una fachada para que atrás opere una oligarquía, una mafia. Ya estamos en otros tiempos, tenemos que celebrar, es el pueblo el que manda", enfatizó.

No obstante, a pocos días de los comicios, los ataques en contra de candidatos, familiares o dirigentes políticos han ido en aumento. El 25 de mayo, un coordinador de Morena en Guerrero y un líder del mismo partido en Chiapas fueron ejecutados, mientras que un candidato denunció agresiones en su contra.

Según datos de la organización Data Cívica, del 1 de diciembre de 2023 al 18 de mayo de 2024 han asesinado a 27 candidatos y 12 familiares en diversos estados del País, siendo Guerrero, Chiapas y Michoacán las entidades más afectadas por esta violencia contra actores del proceso electoral.

Las cifras muestran 6 candidatos asesinados en Guerrero, 5 en Chiapas, 3 en Michoacán y Jalisco, respectivamente. En cuanto a familiares, se reportan 3 víctimas en Puebla, 2 en Oaxaca y Morelos, y un caso en Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Con información de Iris Velázquez y Jorge Ricardo.