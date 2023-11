Será el viernes reunión AMLO-Biden sobre migración

Ciudad de México.- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán el próximo viernes 17 de noviembre una reunión bilateral para dialogar sobre migración.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó el encuentro de los Jefes de Estado, que se celebrará en San Francisco, California, en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"El presidente Biden y el presidente López Obrador discutirán cómo podemos continuar trabajando juntos como socios para gestionar la migración en nuestra frontera compartida y movilizar una respuesta a nivel hemisférico a este desafío", refirió.

Ayer, en su mañanera, el mandatario mexicano adelantó que planteará a su homólogo la necesidad de incrementar los esfuerzos de inversión para el desarrollo en los países expulsores de migrantes.

"Ahora que voy a Estados Unidos voy a tratar el tema con el presidente Biden, quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido a la Alianza para el Progreso, que puso en marcha el presidente Kennedy", dijo.

"Esto va a ayudar mucho, porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Si hay empleo, si hay salarios, si hay bienestar en los pueblos, la gente se queda".

López Obrador sostuvo que la reducción de los flujos migratorios desde Venezuela son una prueba de que las medidas coercitivas no son la solución.

"(Estados Unidos) empezó a hablar con Venezuela, un diálogo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela y ahora van a ver el resultado", refirió.

La canciller mexicana Alicia Bárcena mostró una gráfica en la que se advierte que el cruce de venezolanos a territorio norteamericano se ha reducido en casi 66 por ciento en lo que va de noviembre.

A solo unos días de la reunión con Biden, López Obrador arremetió contra los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y de Florida, b, por impulsar medidas antiinmigrantes a las que calificó de impopulares, frente al proceso electoral en puerta.

"Hay unos gobernadores en Estados Unidos muy antiinmigrantes que no sólo están queriendo construir muro, sino están poniendo alambradas en Río Bravo, alambradas con púas", expresó.

"Y como están las elecciones allá, andan como compitiendo, a ver quién va a tratar más mal a los migrantes. Se les olvida que eso no les ayuda, porque este señor DeSantis, de Florida, que quiere ser candidato del Partido Republicano, no le levanta, le falta levadura, y no levanta porque tiene esa política antiinmigrante".

Por otro lado, sin mencionar temas como las tensiones en el comercio bilateral o el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca consideró que los mandatarios podrían abordar otros asuntos de interés común.

"Durante la reunión, los dos líderes discutirán los esfuerzos en curso para fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y México y abordarán temas de preocupación compartida", agregó.