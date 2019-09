Ser niño en México es un riesgo: Segob

Ciudad de México— La Secretaría de Gobernación reconoció que el Estado tiene una deuda con la niñez mexicana al grado de que, hoy en día, ser niña o niño representa un riesgo.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, advirtió que alrededor del 52 por ciento de los menores vive en condiciones de marginalidad.

Durante la inauguración del foro Primera Infancia, alertó que esta situación se agrava en las comunidades indígenas, donde 8 de cada 10 niños vive en pobreza extrema y exclusión social.

"Tenemos que reconocer que en nuestro País ser niña o niño representa un riesgo, y ese riesgo lo tiene que atender el Gobierno no con voluntad política solamente, sino tenemos que asumir que esta es una responsabilidad del Estado ineludible.

"Evidentemente, los grupos de las niñas y los niños, de los adolescentes, pues demuestran lamentablemente en nuestro País uno de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad", comentó.

Olga Sánchez, titular de la Segob, afirmó que el grupo más importante al que se le deben garantizar sus derechos fundamentales en México es a los niños y adolescentes.

"La primera infancia debe ser nuestro objetivo nacional. En el Gobierno compartimos con las organizaciones (...) la voluntad, el compromiso ético para poder mejorar el entorno de nuestra niñez", expresó.

"No vamos a renunciar, al igual que ustedes, a brindarles paz, seguridad y mejorar sus condiciones de vida. Todos juntos (hay que poner) a la primera infancia en el centro del interés nacional".

Sánchez Cordero subrayó que la posibilidad de transformar de fondo el régimen político en el País, debe traducirse necesariamente en mejores condiciones para todas y todos.

"La transformación política de México debe traer un cambio social para que esté País pueda ser un lugar adecuado para nuestras niñas y niños", añadió.

La Secretaria recalcó que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia es la respuesta institucional que el Gobierno federal dará para lograr el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años.

"Que es el grupo que vive en mayor pobreza, que tienen mayores rezagos, que no posee un sistema educativo integral ni seguridad social suficiente, ni una adecuada protección especial frente a la violencia y el aviso", agregó.