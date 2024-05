'Sepa que vamos a cuidar su legado'

Villahermosa, México.- Al iniciar su discurso en la Plaza de la Revolución, en la capital de Tabasco, Claudia Sheinbaum destina más de tres minutos a exaltar los atributos de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente oriundo de estas tierras.

"Quiero iniciar mi intervención, es inevitable, haciendo un reconocimiento al mejor Presidente de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador", exclama en medio de gritos de "Obrador, Obrador".

En su cierre de campaña en Tabasco, la mujer a la que el actual Mandatario le entregó el bastón de mando, reitera, ante una multitud que corea "es un honor estar con Obrador", que cuidará el legado del hombre que, dice, con su sencillez, conquistó el corazón del pueblo de México.

Sin reparar en halagos, Sheinbaum sigue enumerando las cualidades del Presidente, al que busca suceder.

"Un hombre que ha caminado todos los municipios de nuestro país, que fue revolucionando las conciencias. Un hombre que supo traducir la historia, nuestra patria, en enseñanza cotidiana. Un hombre que nunca se ha vencido ante la adversidad", alaba.

La exJefa de Gobierno incluso habla de las buenas relaciones que ha construido López Obrador con quienes así lo han querido. Menciona a la clase media, pero omite que el Mandatario ha descalificado a los "aspiracionistas".

"Que sabiendo conocer las necesidades de nuestro pueblo y nuestra patria, y estableciendo buenas relaciones con todos aquellos que así lo han querido: con empresarios, con clases medias, con hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, supo marcar la diferencia entre el poder político y el poder económico", abunda.

Ante una multitud que abarrota las calles y que permanece en la Plaza de la Revolución a pesar de los 38 grados de temperatura, algunos con la ropa empapada de sudor, Claudia sostiene que López Obrador ha cumplido cada uno de los 100 compromisos que hizo con la ciudadanía.

Entre ellos, enumera, defender la soberanía nacional, implementar la austeridad republicana y mostrar la profundidad del humanismo mexicano.

Guardar el legado

Acompañada por Javier May, candidato a la gubernatura, la morenista promete resguardar el legado de López Obrador, y para ello se compromete a gobernar igual que él.

"Sepa desde aquí el pueblo de México, sepa, querido Presidente, que vamos a guardar su legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida", promete.

Los tres minutos de halagos concluyen con un "Que viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador", un hombre que, agrega, ha hecho y está haciendo historia.

Sheinbaum adelanta que en Tabasco su movimiento se va a llevar todo, porque los partidos de oposición, acusa, representan el pasado de privilegios, de corrupción, de los fraudes electorales y del saqueo.

"Ellos son la corrupción y nosotros somos la honestidad; porque ellos son el autoritarismo y nosotros defendemos la democracia; porque ellos son la represión -que miren que aquí la vivieron en Tabasco-, nosotros defendemos la libertad; porque ellos defienden los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos del pueblo de México; porque ellos defienden el saqueo y nosotros la defensa del patrimonio nacional", enlista.

Porque ellos, sigue, "se sustentan en la mentira y nosotros siempre vamos a apelar a la verdad".

"Porque ellos son los fraudes electorales y nosotros somos elecciones libres; porque ellos defienden el clasismo y el racismo, y nosotros defendemos el humanismo; porque ellos defienden a unos cuantos y nosotros defendemos al pueblo de México; porque ellos son el pasado, y nosotros somos el presente y el porvenir del pueblo de México y de nuestra patria".

Arropada por maestros, afiliados del sindicato del sector salud e incluso conductores de Didi y Uber, a quienes ha prometido dar seguridad social, la candidata de Morena refrenda que el segundo piso de la Cuarta Transformación quiere decir más programas sociales, una nueva pensión para mujeres de entre 60 y 64 años de edad y una beca universal para educación básica en escuelas publicas.

'Somos necios'

Claudia se detiene en dos temas pendientes de resolver por el Gobierno de López Obrador: en materia de salud, promete ser "necia" para fortalecer el ISSSTE, el IMSS y el IMSS-Bienestar, mientras que en materia de seguridad, sólo dice que traerá paz al País.

"Somos necios en querer que funcionen las instituciones públicas, porque durante 36 años del periodo neoliberal se dedicaron privatizar el ISSSTE, a privatizar el Seguro Social, a privatizar las instituciones de salud de los estados, y lo mejor que podemos hacer es recuperar las instituciones de salud pública, vamos a traer centros de salud, hospitales, todo lo necesario", repite.

En su turno, Javier May llama a refrendar el triunfo de la Cuarta Transformación en la tierra del Presidente López Obrador.

"Vamos con alegría, con esperanza a las urnas, porque nuevamente el triunfo será del pueblo, vamos a seguir haciendo historia en Tabasco, vamos a ganar la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a ganar la gubernatura del estado, vamos a ganar las senadurías, las diputaciones federales, vamos a ganar las diputaciones locales y las Presidencias Municipales, todos y todas a votar", convoca el ex titular de Fonatur.