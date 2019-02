SEP e INEE discutirán cancelación de prueba PLANEA

Ciudad de México— El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció que tendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para analizar la continuidad de la prueba Planea, que este año evaluaría el desempeño de alumnos de secundaria, pero que fue cancelada por falta de presupuesto.

Ayer, la consejera Sylvia Schmelkes señaló que ésta sería una medida tras el recorte de 43 por ciento al presupuesto de la institución, aplicado por el Congreso.

Advirtió que si la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) no se realiza, este año no habría información confiable sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes en Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Formación Cívica y Ética.

Al respecto, la consejera presidenta del INEE, Teresa Bracho González, indicó que esta evaluación se realiza entre este organismo y la SEP.

Por lo que en breve se reunirán estas dos instancias para analizar los impactos que puede ocasionar no llevar a cabo Planea en alumnos de tercero de secundaria en el mes de junio.

Además, señaló que el INEE esperará la respuesta que dé la Suprema Corte de Justicia a la controversia que presentó este instituto y en la cual solicita se le restituya el presupuesto que solicitó y que la Cámara de Diputados redujo.

De esto, resaltó, dependerá la aplicación de la prueba Planea.