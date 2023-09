Señalan que Gobierno no puede obligar a usar el AIFA

Ciudad de México.- El Gobierno le solicitó a las aerolíneas trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles (AIFA) por la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, expertos señalaron que esto no se puede establecer por decreto.

Juan Carlos Machorro, especialista en el sector aeronáutico y socio de la firma Santamarina+Steta, indicó que, por decreto, se puede pretender que se reduzcan las operaciones, pero no se puede obligar a los pasajeros a utilizar un aeropuerto que no quieren utilizar.

Consideró que el hecho de que la presente Administración le pida a las aerolíneas que se comprometan a migrar vuelos al AIFA es una "medida desesperada" de carácter político, y no técnico, para intentar que funcione un aeropuerto en los tiempos, forma, y con la capacidad y vocación que no es posible en este momento.

Destacó que el Gobierno no prevé tener un Sistema Aeroportuario Metropolitano, como había anunciado, para ayudar a atender los problemas de saturación del AICM, sino que parece que pretende cerrarlo, suspender operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y mandar las operaciones comerciales al aeropuerto de Santa Lucía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también demandó que los horarios de algunos los vuelos del AICM sean reprogramados para la noche, con la finalidad de reducir la saturación de operaciones del Aeropuerto durante el día.

"Esto es un sinsentido desde el punto de vista operativo, porque hay que entender que eso puede trastocar los planes operativos de las aerolíneas y las conectividades, dado que en ocasiones ir de un destino al destino final no se agota en el primer tramo del viaje", explicó.

Precisamente por eso, dijo, los horarios más demandados son los que ocurren del entre las 10:00 y las 22:00 horas, porque es cuando hay mayor conectividad en todos los aeropuertos del mundo.

"Ni sugiriendo que las aerolíneas se vayan al AIFA o que se realicen vuelos nocturnos se resuelva el problema en una industria que se guía por las reglas de la oferta y la demanda", añadió.

Subrayó que el pasajero es el que tiene la necesidad de un ir de un destino a otro, de escoger la terminal área de su preferencia y la franja horaria, algo que se ha olvidado en la presente Administración.

Fernando Gómez, analista económico, explicó que los vuelos nocturnos, conocidos como "tecolote" y que operan de las 23:00 a las 5:00 horas, tienen una mínima participación en el AICM.

Apuntó que volar en cierto horario lo determina la demanda de mercado y se establece de acuerdo con condiciones horarias y rentabilidad.

El analista estimó que esta medida no funcionaría, ya que este tipo de vuelos no tienen demanda, por lo que le conviene más a una aeronave pernotar que enlazar un vuelo.

"Son vuelos que no son rentables y viables para las finanzas de las aerolíneas; además, no tienen demanda. Por ejemplo, en un vuelo local difícilmente alguien llega a un destino a las 4:00 horas. No son horarios operables para los prestadores de servicio ni para el usuario", puntualizó.