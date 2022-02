Señalan que CFE paga de más por opacidad

Ciudad de México.- La falta de transparencia y la discrecionalidad con que se maneja la CFE encareció en más de 550 millones de dólares la construcción de seis centrales de ciclo combinado, acusaron las senadoras Xóchitl Gálvez e Indira Kempis, integrantes de la Comisión de Energía.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlet, aseguraron, ya se ha vuelto costumbre sustituir las licitaciones públicas por asignaciones directas que aumentan la opacidad y los costos, como los reveladas este día por Reforma sobre la construcción de seis nuevas centrales.

"Ya les gustó en la CFE el mecanismo de licitar, decir que no se presenta nadie y luego adjudicarlas de manera directa. De eso nos quejábamos en el pasado y hoy son también brutalmente opacos", afirmó Gálvez, senadora por el PAN e integrante de las comisiones de Medio Ambiente, Energía y Anticorrupción.

La CFE lanzó el año pasado una licitación por 2 mil 919.5 millones de dólares para construir seis centrales que luego canceló, supuestamente porque las empresas desconfiaron por el mecanismo de pago, tras lo cual las asignó directamente, pero ahora por un monto total de 3 mil 473.4 millones de dólares, 553.9 millones más, o más de 11 mil millones de pesos.

"Ya prácticamente cualquier contrato se asigna por adjudicación directa, y esto tendría que ser una licitación internacional y si no atrae, pues se debería hacer una nueva licitación y corregir lo que falló porque quizás las empresas sí hubieran participado sabiendo que el presupuesto sería de 500 millones de dólares más", añadió.

Gálvez aseguró que las asignaciones directas son más sospechosas debido a que la CFE está dirigida por Bartlet, quien ocultó de su declaración patrimonial 23 casas y 12 empresas, por lo que solicitará al ex priista que explique las asignaciones directas y el incremento reportado, en tanto que pedirá a la Secretaría de la Función Pública que se investiguen el tema.

"La CFE está está en manos de uno de los funcionarios más corruptos en la historia de la Nación, su fortuna data desde que fue Secretario de Gobernación, durante la elección del 88, esas casas y 33 empresas no han sido obra de la casualidad, y justo la puesta de la CFE son las asignaciones directas, totalmente opacas, corruptas", sostuvo Gálvez.

La senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, integrante de las comisiones de Economía y Energía, consideró que la política energética del Gobierno federal empieza a tener graves consecuencias en sector energético.

"Este es sólo uno de los sobreprecios causados por esta política de centralización y de falta de transparencia sobre asignaciones directas", afirmó

"Las acciones del Gobierno han arrebatado la certidumbre a los inversionistas y cada vez tenemos menos participantes en el sector. Muchas veces advertimos que dichas decisiones representarían energía más cara y más sucia, así como menos confiabilidad energética", añadió.

Gálvez también consideró muy grave que la CFE planee construir centrales de ciclo combinado, de gas y vapor, sin que algunas como las de San Luis Río Colorado y Mexicali tengan garantizado el abasto de gas.

"Van a tener unas plantas que no tienen gas y, por el otro lado, en la Península de Yucatán hay varias plantas que ya existen, pero que no operan porque no hay suficiente gas. Quieren poner más plantas, pero no han resuelto el problema del gas", señaló.

"Parece que la prisa por demostrar que el Gobierno va invertir en lugar del sector privado los lleva a tomar decisiones que son indispensables y sin una visión integral", señaló vía telefónica.

"Yo estaré pidiendo la comparecencia del director de la CFE para que nos explique cómo se va a suministrar el gas, de dónde lo van a traer, cuánto van a invertir y por qué se hizo una adjudicación directa en lugar de volver a aplicar una licitación ", adelantó.