Señalan PRI y PRD ingobernabilidad en Guerrero

Las dirigencias del PRI y el PRD advirtieron sobre la crisis de gobernabilidad en Guerrero y el avance del crimen organizado en el control de la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado.

PUBLICIDAD

Ante las protestas y la violencia en Chilpancingo, la capital guerrerense, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, demandó la renuncia de la gobernadora Salgado y de la alcaldesa, la también morenista Norma Otilia Hernández.

Luego de alcanzar una serie de acuerdos con el Gobierno estatal, pobladores de cinco municipios aledaños a Chilpancingo desbloquearon la Autopista del Sol y liberararon a 13 funcionarios que habían secuestrado desde ayer, luego de una jornada de enfrentamientos con fuerzas de seguridad federal y estatal y actos vandálicos.

Es insostenible, advirtió Zambrano, la crisis de gobernabilidad en la entidad, porque la delincuencia organizada ha tomado en sus manos el Congreso del estado, el Poder Judicial y la sede de la Policía estatal.

"Para restablecer la gobernabilidad deben dejar su cargo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández", afirmó.

Las protestas de habitantes de poblados controlados por el grupo criminal "Los Ardillos", consideró, es consecuencia de los pactos de Morena para ganar elecciones y por lo tanto, ambas son responsables de lo ocurrido en el estado.

"Ahí está la clara complicidad de los gobiernos de Morena y el propio gobierno federal de cómo sí tienen acuerdos con los delincuentes y que por ello mismo están reclamando que se les cumpla", expuso en un comunicado.

Es reprobable, advirtió, que al menos 3 mil personas se enfrentaran armadas con palos, piedras y machetes a elementos de la Guardia Nacional y fuerzas locales del estado.

Habitantes de los municipios de Chilapa, Quechultenango, Hueycantenango, Acatepec, Atlixtac y Chilpancingo, estaban decididos a tomar la Autopista del Sol, luego que cinco transportistas fueron asesinados por "Los Ardillos", mismo grupo delictivo con el que se reunió la Alcaldesa Hernández.

"Han sometido al país en un narcogobierno, ante esta situación ocurrida en Chilpancingo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pidió la suspensión de las clases del sistema educativo en la ruta Río Azul, Petaquillas, Colotlipa y Chilpancingo, por los enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia Nacional", expuso.

"Esto nos deja en claro que la seguridad de las y los guerrerenses no es la prioridad de la gobernadora y la alcaldesa, donde los más afectados son las y los niños de estás comunidades. Guerrero necesita restablecer la seguridad y la gobernabilidad y para eso, exigimos la renuncia de la gobernadora y la alcaldesa".

En tanto, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que las protestas y violencia en Chilpancingo reflejan la falta de Estado en Guerrero y en el país.

"Lo que pasó en Chilpancingo es la ausencia del Estado. El Estado mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal", aseguró.

"Entonces, este gobierno muestra su incapacidad para dar resultados, y bueno, quieren distraer la atención hablando de otros temas".

Moreno consideró que ya es hora de que en el Gobierno se pongan a trabajar y dar resultados en seguridad.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de la República y el presidente es ponerse a trabajar, que se pongan a trabajar. No les quiero decir cómo dicen los mexicanos, pero ya echaron la descansada 5 años, entonces creo que se deben de poner a trabajar", dijo.

Lo ocurrido antes en Chiapas, Michoacán, Sonora, Sinaloa y ahora en Chilpancingo, sostuvo el priista, es la ausencia de poder dar resultados.

"Y bueno, luego las reuniones que han tenido, aparte de cínicos y sinvergüenzas, bueno, hay que esperar que tenga una sanción, porque está abiertamente, públicamente lo que se ha dado en las reuniones con delincuentes, con criminales, ¿a dónde vamos a llegar?", dijo Moreno sobre el encuentros de la alcaldesa de Chilpancingo con un presunto dirigente de "Los Ardillos".

En más de mil municipios, advirtió Moreno, no se puede transitar y esto es previo a que se está generando un clima de violencia e inseguridad previo a las elecciones de 2024.

El líder priista rechazó los argumentos del Gobierno, de que se evitó la represión.

Niegan ingobernabilidad

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, negó que haya ingobernabilidad en Guerrero.

"No, hay que ser prudentes. Cuando se toman esas decisiones siempre hay que actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad pública; primero, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos", opinó en entrevista.

"El Gabinete de Seguridad está haciendo la evaluación correspondiente y coordinándose con el gobierno estatal para iniciar todo este proceso que lleva recuperar la tranquilidad allá en el estado".

"¿Usted descarta entonces que haya ingobernabilidad?", se le preguntó.

"Sí, sí, sí. Por el momento no y hay que estar solamente coadyuvando y deseando que, efectivamente, se garantice la tranquilidad y se recupere en todas las calles de Guerrero la estabilidad social, que es lo más importante", contestó.

Se le cuestionó si entonces consideraba que el país estaba en calma y no había violencia en ninguna región del país.

"No, yo lo que estoy diciendo es que debemos de unir esfuerzos todos y en lugar de estar haciendo apologías de situaciones específicas que se están dando en una ciudad de nuestro país, debemos de garantizar todos, la colaboración, la coordinación entre los Poderes y específicamente en los tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y los municipales", respondió.