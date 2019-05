Señalan falla en plan migratorio del Gobierno federal

Ciudad de México— Organizaciones civiles nacionales e internacionales señalaron diversas fallas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la atención del flujo inédito de migrantes centroamericanos y de otros continentes que transitan por el país.

En las conclusiones de un monitoreo a las caravanas que ingresaron a territorio nacional desde octubre pasado, advirtieron que el plan federal para atender la migración de forma "ordenada, segura y regular" no ha dado respuesta integral a las necesidades de los indocumentados que huyen de condiciones de violencia y pobreza.

Además, indicaron, el Gobierno no cuenta con protocolos de atención, ya que por un lado lanzó un programa emergente de emisión de visas humanitarias, lo que generó saturación de trámites, y posteriormente emprendió la detención y deportación de las caravanas.

Las medidas del Gobierno también generaron un contexto de mayor riesgo, acciones violentas de rechazo y xenofobia hacia los migrantes y defensores de derechos humanos, especialmente en la frontera sur.

De igual manera motivaron redes de engaño, mercado ilegal de servicios y documentos para esta población, articuladas incluso por miembros del crimen y funcionarios corruptos.

Las organizaciones plantearon al Gobierno federal desarrollar una política integral en materia de migración y asilo, que considere mecanismos de transparencia que aclaren las opciones que tienen los extranjeros de regularizar su estancia en el País o seguir su camino de forma segura.

También pidieron la eliminación del plazo de 30 días para solicitar refugio; cesar el hostigamiento, intimidación y detención; establecer un protocolo federal de atención humanitaria integral; observar el interés superior de la infancia; sensibilizar a servidores públicos; entre otras medidas.

"El éxodo de centroamericanos evidenció la falta de protocolos en los distintos niveles de Gobierno para dar una respuesta humanitaria efectiva", señalaron en el informe.

Llamaron a México, a Estados Unidos y a los países de Centroamérica a reconocer las causas profundas y estructurales del desplazamiento forzado para que establezcan una coordinación en beneficio de las personas migrantes.

El colectivo de observación estuvo integrado por las organizaciones American Friends Service Committee, los centros de Derechos Humanos Bety Cariño, Digna Ochoa, Fray Matías de Córdova, Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, entre otras.





Acusan negligencia por muerte de niña

La muerte de la niña guatemalteca en resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) se debió a la negligencia de los agentes de la estación migratoria "Las Agujas" de Iztapalapa, indican testimonios.

Migrantes que se encuentran retenidas en la estación del INM narraron que, además, la madre fue deportada a Guatemala después de saber que su hija había fallecido.

Las mujeres contaron que la madrugada del miércoles la niña se cayó de la cama alta de una litera, por lo que se sufrió un golpe en la cabeza, como informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, detallaron que a pesar de que a la niña registró hinchazón en la cabeza, el personal migratorio no la llevó al hospital y prefirió esperar a la doctora de la estación, que llegó alrededor de las 9:00 horas del día siguiente.

La doctora, relataron, revisó en tres ocasiones a la niña. En la primera dijo que no tenía nada y solo le dio paracetamol para el dolor.

No obstante, como la menor seguía con las molestias, fue llevada de nuevo al consultorio; sin embargo, fue hasta la tercera revisión, hacia las 18:00 horas, que la doctora de la estación consideró que sí era pertinente que la niña fuera revisada en un hospital.

La niña de 10 años murió el miércoles a las 22:30 horas en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de México, reportó oficialmente el INM.

A pesar de la muerte de la menor, el sábado aún permanecían al menos 25 niños en la estación "Las Agujas".