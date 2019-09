Señalan 98.7% de impunidad en México

Ciudad de México— La impunidad en México es de 98.7 por ciento, concluyó la organización Impunidad Cero en el Ranking de Procuradurías y Fiscalías Estatales 2019.

Según el informe, presentado este martes, la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3 por ciento.

Este indicador se calcula considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados, menos la cifra negra.

El año anterior, la organización estimó que la probabilidad de resolver un delito fue de 1.1 por ciento.

"Hay que ponerle mínimos a la República en procuración de justicia e invertir donde se tenga que invertir y preparar donde se tenga que preparar, porque esto es desquiciante en algún sentido", sentenció Federico Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero.

"Así es difícil armar un sistema nacional de procuración de justicia", agregó.

Irene Tello, directora ejecutiva de la organización, afirmó que a la par del incremento de la violencia y la "barbarie", existe una crisis de impunidad en el país.

Si bien las cifras son desalentadoras, dijo la especialista, demuestran que el sistema de justicia puede funcionar si hay voluntad política y modelos de gestión adecuados.

"Estamos ante el riesgo de una posible contrarreforma", alertó.

"No va haber ninguna reforma normativa ni legislativa que pueda cambiar el proceso operativo, que es donde se está atorando la cadena de justicia".

A nivel nacional, Guerrero es la entidad donde existe menor probabilidad de esclarecimiento del delito, con 0.2 por ciento.

El diagnóstico señala que en esta entidad se esclarece 1 de cada 500 ilícitos que se cometen en su territorio.

La probabilidad es tan baja porque tiene la mayor cifra negra del País, con 96.8 por ciento de delitos no denunciados, y la menor efectividad, explica el informe.

En el penúltimo lugar nacional de esclarecimiento está Tamaulipas, con 0.4; seguido de Jalisco, Chiapas y Quintana Roo, con 0.6; San Luis Potosí, con 0.8; Tabasco, Puebla y Aguascalientes, con 0.9 por ciento.

Aun con índice bajo de esclarecimiento, Baja California es la entidad donde existe una mayor probabilidad, con 3.4 por ciento.

En segundo lugar figura Querétaro, con 3.1; seguido de Guanajuato, con 2.8; Hidalgo, con 2.7; Nayarit, con 2.2; Chihuahua, con 2.1.

El investigador Guillermo Zepeda, quien elaboró el Ranking junto con Paola Jiménez, afirmó que en las Procuradurías y Fiscalías estatales hay inercias negativas de décadas.

Durante la presentación, llamó a desmontar en esas instituciones las redes de "intereses creados" para reducir la impunidad y garantizar su necesaria transformación.

"La pregunta con estos niveles de impunidad no es por qué no hay tantos delitos en México, sino por qué no hay más, es muy amplio el nivel de impunidad", sentenció.

En Estados Unidos, se reporta el 43.15 por ciento de ilícitos y se esclarece aproximadamente el 60 por ciento, por lo que su probabilidad de esclarecimiento es de 25.9 por ciento.

Jiménez abundó que México, donde se denuncian 6.8 delitos de cada 100, y de esos sólo se resuelven el 19.4 por ciento, está muy lejos de alcanzar los estándares de países como Chile.

En Chile se reporta el 35.1 por ciento de los delitos que se cometen y el promedio de solución de es de 67.7 por ciento, por lo que su tasa de esclarecimiento es de 23.8 por ciento.