Señala ONG crisis institucional forense

Especial

Ciudad de México— Con más de 30 mil cuerpos y restos sin identificar y el desborde que enfrentan los Semefos, México vive una crisis institucional forense, concluye un informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

"Sí, están desbordados nuestros Semefos y nadie está haciendo nada por atenderlos", advirtió el director general del ONC, Francisco Rivas, durante la presentación del informe en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

En el documento, el Observatorio advierte que esta crisis se ha agudizado porque el tema de la desaparición de personas no ha recibido la atención prioritaria que necesita ni se ha dimensionado el impacto que tendría en la pacificación del país.

"Las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y, en especial, la crisis forense, han resultado tardías e insuficientes. La crisis de violencia representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado", señala el informe.

"Es altamente probable que entre los más de 30 mil cuerpos sin identificar se ubiquen algunas de las más de 75 mil personas desaparecidas".

Sonora, Guerrero y Puebla son los estados considerados más preocupantes, ya que no tienen capacidades suficientes y enfrentan un gran número de desapariciones; están ubicados en la categoría de "muy malos" en materia forense.

Según el reporte, los Semefos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta.

Las instalaciones forenses de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas no cuentan con el suficiente instrumental necroquirúrgico, y sólo cuatro estados, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz, tienen patólogos forenses.

Otros hallazgos son que Zacatecas necesita instalar unidades equipadas en más distritos judiciales; Tabasco requiere quirófanos para regionalizar sus servicios en toda la entidad; y que a Veracruz le urge la construcción y equipamiento de un Semefo en Xalapa.

El ONC identificó entre los principales retos ante esta crisis canalizar recursos suficientes, pues a pesar de que el 6 por ciento del FASP se destina a los Semefos, éstos carecen de espacios físicos suficientes y de perfiles adecuados.

"Las autoridades federales y estatales deben identificar significativamente el presupuesto. Hay una máxima en la administración pública de que el corazón se ve en el presupuesto, y aquí estamos viendo que el Gobierno no tiene corazón para los desaparecidos", abundó Rivas.

"Mientras los Semefos sigan estando en condiciones deplorables no vamos a poder avanzar, no vamos a poder encontrar e identificar a las personas, no vamos a poder disminuir la cantidad de desaparecidos y sólo se va permitir que este fenómeno siga creciendo".

Para el ONC, la solución de la problemática de desaparecidos debe involucrar a tres actores: instituciones de Gobierno, familiares de las víctimas y organismos internacionales en materia de derechos humanos.

También urgió a mejorar la colaboración entre fiscalías; impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda; mejorar el trabajo colaborativo con colectivos de familiares de personas desaparecidas; y hacer más transparentes los apoyos para tareas de búsqueda.

"La actual crisis forense tomará años en resolverse, considerando la voluntad política actual y los recursos destinados a este tema. Es preocupante que haya un intento por politizar la problemática de desapariciones en México por parte del Gobierno Federal", se agrega en el informe.

"Un ejemplo muy claro fue la inauguración del Centro Regional de Identificación Forense en Coahuila, en el cual no se les había tomado en cuenta para la inauguración cuando ellos han sido los quienes han impulsado las diversas políticas públicas y leyes que ahora existen".