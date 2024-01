Señala Colosio al presidente por politizar caso de su padre

Monterrey, México.- El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuviera intención de hacer político el caso del magnicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo dejaría de mencionar en sus conferencias mañaneras.

Al concluir una sesión de Cabildo, el edil emecista dijo que el mandatario federal debería permitir a la Fiscalía General de la República seguir curso de la investigación y él evitar hacer mención del caso Colosio.

"Si no tuviera intención de hacer político el caso (de mi padre) no tendría porque estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación", señaló Colosio.

"En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una critica fase de reconstrucción, a una critica fase de reconstrucción, y la primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado.

El ahora aspirante al Senado por MC, añadió que hoy se debe impartir justicia del presente y no esperar 30 años para otorgarla.

"30 años después, ¿qué se va lograr?, cuestionó el alcalde. "Lo que le tenemos que ofrecer a la gente es simple y llanamente justicia.

"Yo no estoy pidiendo justicia por algo que ocurrió hace 30 años, yo lo que quiero al día de hoy es que no se cometan ese tipo de injusticias, que no se politicen éste tipo de casos para distraernos o divertir al público o (distraer) la atención del público a otros temas.

"Hay muchos niños que al día de hoy no tienen a sus padres, que están desaparecidos... tenemos muchas cosas que requieren justicia hoy, antes de que pasen 30 años y estemos hablando de hacerles justicia a las víctimas del hoy", concluyó el edil.

El mandatario federal desestimó ayer la petición que le hizo Luis Donaldo Colosio Riojas sobre un indulto a favor de Mario Aburto, asesino confeso de su padre, con la intención de que ya no se use políticamente aquel magnicidio.