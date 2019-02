Señala ASF fallas en reforma educativa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló diversas deficiencias en la reforma educativa y opacidad en sus mecanismos.

En el Informe General de la Cuenta Pública 2017, presentado hoy, en la evaluación 1588-DS refirió que la aplicación de la reforma por parte de la Secretaría de Educación Pública no arrojó avances, pese a los mecanismos de evaluación realizados.

En el documento se indica que en 2017 se publicó un plan y quince programas de estudio de educación básica, sin embargo, no se definieron criterios para regular el desarrollo sistemático de la autonomía curricular.

"En opinión de la ASF, a cinco años de la promulgación de la reforma educativa, se han realizado diversos cambios en los componentes del sistema; sin embargo, las deficiencias identificadas en el diseño e implementación de dicha estrategia, en el periodo 2013-2017, conllevan el riesgo de que, aun con su materialización, no se logre mejorar la calidad de la educación, ni elevar el nivel de aprendizaje", advirtió.

El Servicio Profesional Docente (SPD), apuntó el órgano fiscalizador, no garantizó la idoneidad de un mayor número de maestros, ya que, si bien los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia se rigieron por la aplicación de evaluaciones, persistieron deficiencias.

Entre las fallas se enlista la ausencia de mecanismos de control para asegurar que las plazas de ingreso y ascenso se otorgaran efectivamente a quienes obtuvieran los mejores resultados en las evaluaciones.

Así como la carencia de esquemas de financiamiento que garantizaran la entrega de incentivos económicos a quienes destacaran en la evaluación de desempeño y la alta de una programación de mediano plazo para asegurar que todo el personal educativo en servicio fuera convocado a la prueba.

Tampoco, se informó, se establecieron medidas de control para garantizar la adecuada operación de los Consejos Técnico Escolares, los Consejos de Participación Social en la Educación y el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.

No se instrumentó integralmente el Sistema de Información y Gestión Educativa, y no se implementaron mecanismos de seguimiento para conocer la contribución del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y del de la Reforma Educativa.

En cuanto a infraestructura y equipo, la ASF detectó la falta de un diagnóstico completo sobre el estado físico de los planteles, aunado a una insuficiente coordinación y supervisión, lo que provocó que no se lograra una correcta articulación de los programas Escuelas Dignas, Reforma Educativa y Escuelas al Cien.

Respecto de las tareas de evaluación, los principales hallazgos fueron los siguientes:

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no contó con modelos de evaluación integrales que articularan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y no dispuso de mecanismos para asegurar el uso de los resultados de las pruebas en la toma de decisiones de las autoridades educativas.