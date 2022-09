Senado votaría el miércoles extender militarización

Ciudad de México.— El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que podría ser el miércoles cuando se vote la reforma constitucional que amplía la presencia militar en labores de seguridad pública hasta 2028.

"Si se logra un acuerdo para discutir el dictamen, (podríamos) aprobarlo lunes o martes. Subirlo en primera lectura, el martes, para que el miércoles pudiera tener la segunda lectura, su discusión y su aprobación", dijo en entrevista.

Monreal, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la próxima será una semana intensa, quizá hasta el jueves.

El lunes, añadió, se convocará a comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que se declaran en sesión permanente para analizar el dictamen que aprobaron el miércoles diputados, a partir de una propuesta del PRI, que así se alió a la causa de Morena.

"El ritmo se lo van a ir dando las comisiones; esa es una propuesta nuestra (sobre el cronograma), pero se va discutiendo con amplitud el tema", añadió.

Monreal, quien ha admitido que por ser una reforma constitucional se requiere mayoría calificada y a Morena y a sus aliados no les alcanzan los votos, dijo que ha tratado de hablar con los coordinadores de otras bancadas pero que están fuera por ser días festivos.

"Voy a empezar a ver quién está; hoy recibo a tres, más tarde, y mañana otro tanto, pero estoy todos los días tratando de construir. No puedo adelantar vísperas ni tampoco puedo en un desbordado optimismo señalar que ya está. No, no es cierto, estamos batallando y vamos a ver", señaló.