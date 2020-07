Semáforo no está sujeto a negociación: López-Gatell

Ciudad de México— Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el semáforo de riesgo no se negocia con los estados.

"Para nosotros mismos es un instrumento de monitoreo del riesgo. Y el semáforo no se trata de negociarlo con los estados, no está sujeto a negociación. Es un instrumento técnico, nosotros le decimos a los estados esto es lo que identifico en tu entidad (...) No es que súbele y bájale, no hay negociación alguna, es un instrumento técnico", afirmó López-Gatell.

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario de salud comentó que el semáforo no se ha tirado a la basura y que, por el contrario, sigue vigente pese a no haber sido presentado el viernes pasado.

"El semafáro no está tirado a la basura, sigue vigente. Sigue vigente hasta que no sea revocado. Sigue vigente el semáforo, no es cierto que estamos sin brújula, a la deriva, que no sabemos a dónde vamos. Sigue vigente el semáforo más reciente presentado aquí", reiteró.

López-Gatell comentó que lo que se detuvo fue la actualización del mismo, pues dijo que sabe qué entidades faltaron de brindar información, específicamente lo relacionado con la ocupación hospitalaria.

El subsecretario agregó que este jueves habrá una nueva conversación con los Gobernadores y con Olga Sánchez Cordero -Secretaria de Gobernación- para revisar este tema y llegar a un acuerdo, pues la propuesta de actualizarlo quincenalmente quedó sólo como una propuesta que aún no se hace oficial.