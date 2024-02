'Seguiré haciendo política apartidista'

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova, investigador de la UNAM y ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), no esconde sus cartas y asegura que está en su derecho de hacer política no partidista, al participar como orador en la Marcha por la Democracia de este domingo 18 de febrero.

En entrevista, adelanta algunas de las líneas del discurso que pronunciará en la concentración convocada por organizaciones civiles en el Zócalo capitalino y en otras plazas públicas del País, en una especie de continuación de las movilizaciones en defensa del INE y de la Suprema Corte.

Afirma que su único objetivo es defender la democracia, desde las reglas para tener elecciones libres hasta las instituciones que lo hacen posible.

"Me llegó esta invitación que, por supuesto, acepté, porque lo que estoy diciendo ahora es exactamente lo mismo que dije ayer cuando era funcionario público, la defensa de la democracia sigue siendo parte de mis convicciones, y hoy lo hago desde la trinchera de la academia y de la trinchera ciudadana.

"Esta no es una marcha que tenga el propósito de respaldar o de oponerse a alguna candidatura, a algún partido o a alguna de las coaliciones. Es una marcha en contra de una serie de propuestas que lo que buscan es desmantelar el sistema democrático, eliminar los contrapesos y hacer de la Constitución un lugar en donde solamente quepan unos, los que hoy son mayoría, y donde los demás no tengamos cabida", plantea.

Los organizadores de la marcha han dicho que el objetivo es la defensa de instituciones y el derecho a ejercer el voto de manera libre. ¿Cómo lo explicas tú?

Es una secuela de las manifestaciones que se realizaron el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023, cuando distintas organizaciones convocaron a defender al INE. Hoy, el Presidente ha hecho una serie de propuestas, entre las cuales se insiste en desaparecer al INE y dar paso a una nueva institución con consejeras y consejeros electos popularmente, lo cual los volvería funcionarios políticos.

Además, plantea un paquete de reformas que busca transformar profundamente al Poder Judicial, también aquí para que todos los impartidores de justicia del País sean