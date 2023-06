Segalmex: desvíos por 9 mil 500 mdp, 100 denuncias... ¿Y Ovalle?

Ciudad de México.- En el caso de corrupción y desfalco en Segalmex hubieron desvíos por 9 mil 500 millones de pesos, hay 100 denuncias en la FGR y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue diciendo que Ignacio Ovalle, extitular del organismo, fue engañado.

En la mañanera el mandatario federal presentó un informe sobre el caso de corrupción y dijo que sus adversarios exageran al decir que los desvíos son por 15 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

"Vamos a aclararlo, que se conozca bien porque también nuestros adversarios ya vuelan, cuando se trata de estos asuntos porque cree el león que todos somos peludos o cree el león que todos somos de su condición. Entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento", afirmó.

"El Gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un Gobierno honesto, y repito, no vamos a ser rehén de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad".

Durante la mañanera, el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones por 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señalados por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación.

El funcionario negó que el monto del desfalco sea de 15 mil millones de pesos.

Los recursos recuperados por el Gobierno son 809 millones de pesos.

En tanto, la Fiscalía General de la República tiene 100 denuncias por el caso de corrupción y desfalco en Segalmex, informó Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

En esas 100 denuncias están implicadas 87 personas.

Las denuncias que ha recibido la FGR son 55 desde Segalmex, Liconsa y Diconsa; 16 de la Auditoría Superior de la Federación; 15 denuncias ciudadanas; 9 de la Unidad de Inteligencia Financiera; 4 de la Procuraduría Fiscal de la Federación y una de la Función Pública.

El Mandatario federal volvió a decir que Ignacio Ovalle, director de Segalmex durante la transa, cometió un error por llamar a participar a corruptos que lo engañaron y cometieron el desfalco.

"Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan, y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios", afirmó.

López Obrador reconoció que le dolió mucho el fraude en Segalmex porque es un programa que se creó para pagar precios de garantía a los campesinos.

López Obrador dijo que Segalmex es "el único" caso de corrupción de su Administración y el más escandaloso.

"Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno", estimó AMLO.

"Y como no queremos que quede ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente".

"Nos dolió mucho este fraude, cuando me informaron di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio", se lamentó.

"Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el Gobierno del General Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, frijol, arroz, leche".

López Obrador dijo que el Gobierno ha podido recuperar parte de los recursos del desfalco mediante el sistema bancario y financiero.

"Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses, cuando eran empresas creadas para robar, así no solo en el caso de Segalmex sino de Gobiernos estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco", recordó.

"En el caso de estas cajas, de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario y financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias".

El Presidente indicó que ya hay detenidos y algunos prófugos.

"Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema", prometió.

"Vamos a aclararlo, que se conozca bien porque también nuestros adversarios vuelan, cuando se trata de estos asuntos porque el león cree que todos somos peludos o cree León que todos somos de su condición. Entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento", dijo.