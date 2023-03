'Se va a castigar', dice AMLO sobre transa en Segalmex

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su Gobierno irá a fondo en la indagatoria del desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y dijo que habrá castigo.

En la mañanera, López Obrador dijo que su Administración no es como las de antes, en las que era pura simulación.

PUBLICIDAD

"A fondo. Antes decían 'caiga quien caiga', pura simulación, pura demagogia, ahora no es así", indicó.

"Entonces se va a castigar a los de Segalmex", sentenció.

Al mandatario se le cuestionó sobre las 22 órdenes de aprehensión libradas por un juez en el caso y afirmó que no habrá impunidad.

"Nosotros presentamos la denuncia y hay 8 detenidos y hay otras órdenes de aprehensión y es lo mismo no hay impunidad", afirmó.

"No somos iguales a los presidentes del periodo neoliberal, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea".

López Obrador dijo que sus adversarios buscan que el Gobierno actúe mal y no presente denuncias.

"Nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, en este caso por ejemplo que no presentemos denuncia o digamos como ellos, en sus mentes retorcidas, piensan, a estos no los tocan, como si fuese el INE, Calderón no se toca, la DEA no se toca", agregó.

La semana pasada, después de tres intentos, finalmente un juez federal ordenó la aprehensión de 22 ex funcionarios y particulares por el pago que hizo Segalmex de 145 millones de pesos por 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las cuales sólo le entregaron 3 mil 110 toneladas.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, giró las capturas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de 142 millones 440 mil 883 pesos.

De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiarios de los recursos de Segalmex que fueron desviados, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva de oficio, razón por la que en caso de que los imputados sean procesados, no tendrán la posibilidad de llevar el procedimiento penal en libertad.

Contrato

El contrato cuestionado originalmente fue suscrito en abril de 2020 por Diconsa para que la empresa Carregin le proveyera de 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.

Los problemas de logística ocasionados por el Covid-19 llevaron a cancelar la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente el de 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, Diconsa pagó la totalidad del contrato cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la proveedora sólo depositó 8 millones de pesos a Diconsa.

Investigados

La lista de personas investigadas en este asunto la encabeza René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, quien ya está procesado por otras acusaciones relacionadas.

Igualmente, han tenido la calidad de investigados Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; y José Rafael Domínguez Ortiz, exsubdirector de Tesorería General.

Además, Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal; J. Elías Ávila Peña, exjefes del almacén rural de La Luisiada, Guanajuato; y Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex jefe y exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.

También Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; Jesús Morales Garza, exgerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar; y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la Dirección Comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.

Otros son Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora corporativa de gerencia de presupuestos en la Dirección de Finanzas; José Rosalío Hernández García, excoordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores; y Carlos Peralta Aburto, exsubgerente de presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas.

Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colín, supuestos accionistas de Carregin; y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderados de la misma empresa, son parte de los indagados.

Finalmente, están Hugo Gerardo Rosales Badillo, Gonzalo Mora Nateras, Luis Fernando Morita Mora y Fernando Hiram Zurita Jiménez.

Sólo contra tres de ellos no se libró la aprehensión por el caso dado a conocer este jueves por la FGR.