Se toma AMLO foto en APEC... con todo y Dina Boluarte

San Francisco, California.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo evitar aparecer en la fotografía oficial de la cumbre de la APEC con la Mandataria de Perú, Dina Boluarte.

En la denominada "foto de familia", López Obrador ocupó un lugar en la segunda fila; Boluarte estuvo al lado del anfitrión Joe Biden, a un metro de AMLO.

El 9 de noviembre, López Obrador declaró que no quería aparecer en fotografías de la APEC con la Mandataria de Perú, a quien a calificado de "espuria".

"Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, yo con mi buena fe", expresó ese día en su conferencia matutina.

"No quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, o sea, no, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto", agregó entonces.

López Obrador ha criticado reiteradamente a Boluarte por haber asumido la Presidencia tras la destitución, en diciembre pasado, del expresidente Pedro Castillo.

Durante la reunión de líderes en el Moscone Center, que inició a las 13:00 horas tiempo local (15:00 hora de CDMX), López Obrador ocupa un asiento a tres lugares de Boluarte.