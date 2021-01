Se rezaga México en energías limpias

Agencia Reforma / Aspecto de una planta solar

Ciudad de México— Mientras que el mundo apuesta a la generación de energía amigable con el medio ambiente, México se queda atrás.

Si el Gobierno federal insiste en privilegiar la energía que produce la CFE en centrales que queman insumos contaminantes, el país permanecerá estancado, alertan expertos.

Según la Secretaría de Energía, del total de la generación eléctrica producida a julio de 2020, la solar representó 4.3 por ciento y la eólica 7.4 por ciento, muy lejos de lo que ocurre en otros países.

En 2018, las fuentes de energía renovable en México apenas representaban 4 por ciento, antes de la entrada en operación de proyectos privados que colocaron su producción mediante subastas eléctricas.

Esa producción creció 75 por ciento para finales de 2020, pero el Gobierno ordenará un menor uso de generación renovable, pues dice que su naturaleza “intermitente” eleva costos de la CFE.

Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, dijo que en países como Dinamarca la participación de fuentes limpias es de 90 por ciento.

Truncan inversión

Tras el megaapagón ocurrido en el País el 28 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentará dejar fuera a las energías renovables, lo que implicará, desde el punto de vista de expertos, un paro en el desarrollo del mercado, además de un retroceso en la transición energética.

En días pasados, la Comisión señaló que la intermitencia de las renovables provocaron en parte, el incidente del apagón, y en consecuencia ordenaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sacar parte de la generación renovable.

Paul Sánchez, experto del sector energético, aseguró que las acciones de CFE delinean una estrategia por limitar o hacer lo menos posible las inversiones en electricidad con participación de privados, afectando la generación eléctrica del país.

“Habrá mucha generación que ya no vamos a ver en el futuro y que no se va a instalar en el país, además de que lo que ya está instalado, se va a mantener en batallas legales que van a ser continuas”, dijo.

CFE aseguró que el sistema nacional no puede operar con exceso de generación intermitente y que el Cenace está obligado por Ley a limitar en cada nodo la capacidad máxima a generar.

“No es así el funcionamiento, lo que la Ley determina no es en ningún momento limitar, se refiere a solicitar que no se siga entregando más energía a la red, no es una cuestión de prohibir, sino de ordenar el despacho a través de criterios económicos, de estabilidad y confiabilidad del sistema”, explicó.