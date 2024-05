Se reúne Sheinbaum con 'Canelo'

Ciudad de México.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y con Andrés Sulaimán, nieto de José Sulaimán, quien fuera presidente del Consejo Mundial del Boxeo por más de tres décadas.

Durante el encuentro, el boxeador le expresó su apoyo a la candidata presidencial y se dijo seguro de que ganará la elección presidencial del próximo 2 de junio.

"Le va a ir muy bien y ahí en lo que podamos apoyar y también estamos disponibles () Le deseo lo mejor, yo sé que va a ganar", señaló el "Canelo".

En un video en redes, se ve al boxeador compartirle a la candidata presidencial su rutina de meditación diaria y a Sheinbaum agradece el consejo.

"A ver, entonces, a partir de ahora, me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del 'Canelo'", dice la morenista entre risas.

En el encuentro, el "Canelo" estuvo acompañado de Andrés Sulaimán, hijo de Héctor Sulaimán, miembro fundador de Scholas México, una organización internacional promovida por el Papa Francisco.

Junto con su hermano, Mauricio, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Héctor Sulaimán es también director de los programas de promoción de deporte impulsados por el Pontífice FutVal (Futbol con Valores) y BoxVal (Boxeo con Valores).

Ambos, fueron facilitadores de la reunión que Sheinbaum sostuvo con el Papa el 15 de febrero pasado en El Vaticano. De hecho, la candidata presidencial los calificó como "amigos queridos".

Los Sulaimán han apoyado a la candidata presidencial desde que era Jefa de Gobierno con iniciativas como la Clase Masiva de Box que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino en junio de 2023.