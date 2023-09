Se reúne AMLO con Gobernadores por crisis migrante

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene este mediodía una reunión con Gobernadores del sur-sureste para abordar el tema migratorio.

Participan en el encuentro privado los Gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara; Chiapas, Rutilio Escandón; Tabasco, Carlos Merino; y Campeche, Layda Sansores.

Para la reunión, que inició a las 12:00 horas en Palacio Nacional, también llegaron las Secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde; y de Relaciones Exteriores, Martha Bárcena, entre otros.

Por la mañana, López Obrador insistió que su Gobierno está atendiendo el fenómeno migratorio, pero subrayó que es necesario atender los problemas de fondo.

"Lo de migrantes se está atendiendo, hoy tenemos una reunión con todo el Gabinete para ver el tema, es un problema de fondo, estructural, que así hay que enfrentarlo", dijo

"Pero ya hemos hablado de qué no se va al fondo", añadió el tabasqueño en su conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo federal nuevamente reconoció que Estados Unidos está "haciendo cosas" como abrir una vía para llegar a ese país mediante un trámite legal.

Pero hace falta enfrentar los problemas de crisis de bienestar mediante un plan de apoyo a países hay mucha pobreza, enfatizó el Presidente.

"Donde no hay el derecho a vivir libre de miseria, no, no hay, por eso la gente tiene que echarse a andar. Son dos cosas: es la falta de oportunidades, de empleo, de trabajo, de bienestar y también mucha gente que huye de sus países por la violencia. Son las dos cosas, entonces hay que atender eso", añadió.