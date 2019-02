Se retira Manuel Clouthier de política

Ciudad de México— Manuel Clouthier Carrillo, ex diputado federal independiente y candidato al Senado en los pasados comicios federales, ya no participará en la política.

La decisión, dijo, se dio después de analizar el escenario de cara al 2021, cuando se celebrarán elecciones para la Gubernatura en Sinaloa, y su baja popularidad en la contienda de julio de 2018, cuando compitió por un escaño en el Senado.

"Derivado del resultado electoral, donde obtuve el último lugar, no buscaré la Gubernatura ni ningún otro puesto de elección popular", expresó.

"Con esto cierro un ciclo en mi vida, decidido de que les corresponderá a los jóvenes construir el México del Siglo 21".

Clouthier Carrillo fue el candidato con menos votación en el Estado, incluso, quedó en tercer lugar en su distrito, donde en 2015 se decidió su llegada a la Cámara de Diputados para que fuera el primer candidato independiente en lograrlo en México.

En las elecciones de 2018, Clouthier Carrillo obtuvo 63 mil 805 de los 904 mil 953 votos que se emitieron para el Senado.

En su mensaje, comentó que ahora se dedicará al mantenimiento de sus empresas y en las que participa como accionista, asegurando que ya no tiene la edad para seguir compitiendo o buscando espacios para las candidaturas independientes.

Manuel Clouthier criticó que otros actores políticos como Margarita Zavala o Pedro Kumamoto, quienes antes participaron como candidatos independientes, ahora busquen crear partidos políticos.

"No creo en los partidos políticos, creo que ellos están cometiendo un grave error, porque están cayendo exactamente donde el sistema quiere que caigan", dijo.

"Ser candidato de un partido político hubiera sido muy fácil, yo tuve ofrecimiento de Morena para 2016 ser candidato a gobernador, y tuve también ofrecimiento del Partido Acción Nacional, a los dos les dije que no, por una razón muy sencilla: no puedo encabezar un proyecto en que no creo, que no comparto".

Para Clouthier Carillo hay pendientes importantes en las legislaciones locales y la federal sobre las candidaturas independientes, como los tiempos establecidos para la captación de firmas o los financiamientos, así como en el control de partidos y la regulación de las prerrogativas.