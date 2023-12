Se registra sismo en Ciudad de México

Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión Agencia Reforma | La Alerta Sísmica no se activó en esta ocasión

El Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, informó que fueron tres eventos. "Se registraron tres microsismos en la Ciudad de México. Se percibieron más fuerte en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Al momento no se reportan daños. La @SGIRPC_CDMX se encuentra haciendo recorridos". El Sismológico Nacional solo ha reportado dos, uno magnitud 2.8 a las 11:06:27 y otro magnitud 3.0 a las 11:07:52, los cuales se registraron a 3 kilómetros al suroeste de Álvaro Obregón. Batres agregó que se activaron protocolos de emergencia en la capital del País. "Se perciben microsismos en la Ciudad de México. Activamos los protocolos de emergencia. En unos minutos más información", indicó. En tanto, la Alcaldía Benito Juárez afirmó que hacen revisión. "Se percibe sismo. Activamos los protocolos de revisión y nos mantenemos alerta ante cualquier notificación. Esperemos información del @c5_CDMX respecto a la alerta sísmica", informó la Alcaldía Benito Juárez. En la zona de Tlalpan el sismo no fue percibido, sin embargo, en el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México evacuaron a los trabajadores.