Se registra Palazuelos como precandidato de MC para QR

Ciudad de México.— El actor y empresario Roberto Palazuelos se registró este viernes como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano.

Palazuelos entregó su documentación en la sede del partido en la Ciudad de México, horas antes de que venza el plazo para el registro.

Palazuelos se registró en un acto público encabezado por la presidenta de la Comisión Nacional de Procesos Internos de MC, Julieta Macías, y con la participación del secretario de acuerdos Juan Zavala, entre otros.

El coordinador nacional Dante Delgado no estuvo en el acto, convocado a las 17:30 horas de este viernes, pero fue mencionado por el precandidato en su intervención en el acto de registro, y agradeció la confianza en sus aspiraciones a nombre de MC.

"Estoy comprometido con el Movimiento y con el proyecto para el estado; antes de ser precandidato, soy un ecologista de corazón, soy un protector de la flora y de la fauna y creo que le va a llegar a Quintana Roo su primer gobernador ecologista", señaló Palazuelos.

De acuerdo a la información difundida por MC, el actor y empresario se comprometió, en caso de confirmarse su candidatura, a enfrentar la inseguridad y confió en su triunfo.

"Que no les quede la menor duda, me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo. No hay manera de que yo pierda esta elección. Yo soy una persona que nunca ha estado interesado en la derrota", sentenció.

Entre los asistentes al acto estuvieron Lidia Rojas, coordinadora de MC en Quintana Roo, y la diputada federal emecista y exgobernadora de Yucatán por el PRI, Ivonne Ortega.

MC informó que el plazo para registrar las precandidaturas a la gubernatura de Quintana Roo vencían a la medianoche de este viernes y no se descartaba la posibilidad de algún otro registro.

De acuerdo al calendario electoral, las precampañas en esa entidad empiezan el próximo domingo 23 de enero, y concluirán el 10 de febrero.

Cuatro días después, el 14 de febrero, el partido dará a conocer la candidatura oficial en esa entidad.

Las campañas electorales en Quintana Roo para la gubernatura se llevarán a cabo entre el 3 de abril y el 1 de junio.