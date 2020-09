Se registra Muñoz Ledo para contender por la presidencia de Morena

Foto: Alejandro Mendoza / Agencia Reforma / Citlalli Hernández y Porfirio Muñoz Ledo con los documentos de registro

Ciudad de México— Con un llamado a la unidad, organización y decencia política en el partido, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se registró como aspirante a la presidencia nacional de Morena.

El legislador se inscribió junto con la senadora Citlalli Hernández, quien aspira a la secretaría general, y estuvieron acompañados por una veintena de seguidores.

Muñoz Ledo aseguró que no es la primera vez que, de ganar la encuesta, estaría al frente de un partido, pues, dijo, dirigió al PRI y PRD.

"Yo recibí al partido de Cuauhtémoc Cárdenas y se lo entregué a Andrés Manuel López Obrador, entonces ya tenemos tiempo en esto, y lo que da la experiencia es conocer a la gente y es mucho más perspicaz para las mañas de los demás", indicó.

Advirtió que el reto principal de Morena es la organización y el debate interno, y volver a ser un partido "arrollador".

Incluso, bromeó, fue tal "que la ola hasta basura trajo".

También planteó que el partido tiene que apoyar al Presidente de la República y viceversa, pero respetándose uno al otro y sus propuestas y decisiones.

"No nos hemos dado organicidad, la llegamos a tener en partidos anteriores, pero en las elecciones intermedias necesitamos ser un partido de verdad", apuntó.

Afirmó que le pidió a la senadora Ifigenia Martínez que, de ganar la presidencia, sea la secretaria de Finanzas.

Criticó que en 17 estados el partido prácticamente no existe, pues no hay dirigencia ni comités formados.

"El Comité Ejecutivo Nacional hace prácticamente hace cinco años no se renueva, estuve estudiando puesto por puesto, entonces hay que darle organicidad y, sobre todo, decencia política, es lo mínimo que he puesto en todas mis actividades, seremos absolutamente intolerantes con la corrupción en el partido, no nos van a ganar con dinero", apuntó.

En tanto, la senadora Citlalli Hernández reconoció la complicación de la contienda al tratarse de una encuesta de reconocimiento, pero destacó el apoyo de algunos sectores de la militancia.

Afirmó que existe preocupación por el futuro del partido, por lo que es necesario reformarlo.

"Vengo a registrarme preocupada por el futuro del partido político, y queremos seguir trabajando para la gente".