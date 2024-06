Se quedan sin votar más de 60 mil personas por violencia en Chiapas

Chiapas, México.- Un total de 60 mil 983 personas de diez municipios ubicados en la Sierra, Norte, Altos y Centro de Chiapas no podrán votar mañana domingo, porque las 108 casillas en las que emitirían su voto fueron dadas de baja tras hechos violentos, de acuerdo a datos del INE.

Es decir, no votará el 1.4 por ciento de la lista nominal, que es de 4 millones 3 mil 327 votantes en esta entidad.

En cuanto a las casillas dadas de baja, fue el 1.5 por ciento, del total de 6,977 casillas que hay en el estado.

"No representa más del 1 por ciento (en el caso de las casillas), no tiene incidencia en las elecciones federal, gubernamental, ni en diputación local tiene incidencia el municipio de Chicomuselo y Pantelhó, porque es todo el municipio completo donde no se llevará elecciones, se tendrá que convocar para una elección extraordinaria", dijo hoy la titular del INE Chiapas, Claudia Rodríguez.

La funcionaria aseguró que la jornada electoral no está en riesgo.

"Yo visualizo un escenario de paz, de tranquilidad, le apuesto a los las candidatas que se conduzcan en el marco de la ley y que permitan desarrollar una jornada electoral tranquila y en paz.

"En el que la ciudadanía pueda emitir su voto, al final del día reconozcan el triunfo de cualquier candidato o candidata", agregó.

Rodríguez dijo que se han entregado todos los paquetes electorales en Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra y Siltepec, ubicados en la Sierra, donde desde ayer se registran enfrentamientos entre hombres armados y el Ejército.

"En Totolapa (donde ayer viernes hubo quema de boletas) se reimprimió las boletas y el IEPC las entregará hoy (sábado)".

"Ya está todo listo para mañana, los funcionarios de casilla, armado de urnas, para la votación una excelente coordinación entre las corporaciones y autoridades".

De acuerdo a datos del INE, en la región Sierra, en el Municipio de Bella Vista, fueron dadas de baja 3 casillas, lo que corresponde a mil 283 personas que no podrán votar; mientras que en Chicomuselo, 45 casillas, con 26 mil 330 votantes, y en Amatenango de la Frontera, 4 casillas, con 2 mil 200 votantes.

En Honduras de la Sierra se dieron de baja 7 casillas, lo que corresponde a 3 mil 510 personas que no emitirán su voto.

Al norte del estado, en Tila, tampoco se colocarán 12 casillas, es decir, 7 mil 579 personas no votarán, y en Altamirano, serán dos las que no van a ubicar, con 803 votantes que no lo harán.

En la región Altos, en la localidad La Candelaria, en San Cristóbal de las Casas, con 2 mil 515 votantes, no se instalarán 4 casillas, y en Pantelhó, donde la elección también quedó suspendida, fueron 28 casillas donde 15 mil 256 se quedarán sin votar.

En el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, al Centro del estado, serán 2 casillas las que no se colocarán, dejando a 877 personas sin votar, y en Villaflores una casilla, con un total de 629 votantes.

En un documento, el representante del PRI ante el Consejo General del INE, Genaro Morales, pidió a esta autoridad electoral el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército y Marina para tener una jornada en paz.

"Ante las amenazas, los conflictos del crimen organizado, los acuerdos de ciertos candidatos con el crimen organizado, y otros factores", agregó .