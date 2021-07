Se promueve Marcelo Ebrard desde la SRE

Ciudad de México— Desde el edificio principal de la Cancillería y en horario laboral, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, abundó ayer sobre sus intenciones de contender por la candidatura presidencial de Morena en 2024.

“Estamos viviendo una etapa diferente, así nos lo hizo saber el presidente, el sábado tuve una reunión porque muchos me preguntan ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer?”, manifestó el funcionario, sobre su encuentro con colaboradores cercanos el pasado sábado en Ocoyoacac, Estado de México.

“Definitivamente les dije que a mí sí me interesa participar, pero primero estamos a dos años y medio y la mejor forma de participar es hacer tu trabajo, ser eficaz y estar concentrado, ser leal con el presidente y eso es lo que dije”, dijo, después de que en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador había avalado su activismo.

La entrevista posterior, difundida en redes sociales, ocurrió en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue promovida por funcionarios de esa dependencia.

El canciller Marcelo Ebrard reveló sus intenciones políticas durante una comida privada, realizada en el Estado de México.

“Fue una reunión de amigos, de viejos y nuevos amigos”, dijo un cercano colaborador de Ebrard que asistió al cónclave de Ocoyoacac, donde el ahora Canciller confirmó que buscará la candidatura presidencial en 2024.

“Piensan que estoy muerto, pero me han matado políticamente muchas veces”, dijo Ebrard a sus allegados mientras degustaban carne asada, cebollitas, frijoles charros, cerveza y vino tinto.

Lo escuchaban colaboradores añejos como la embajadora Carmen Moreno Toscano y Óscar Argüelles; o jóvenes como Daniel Sibaja, síndico reelecto de Ecatepec y allegado a su vez del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. También Carlos Candelaria, director de Oficinas de Pasaportes de la Cancillería; Daniel Millán, su jefe de asesores; Nunii Pedraza, activista política en Ocoyoacac; Luis Walton, exdirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero e Ismael Burgueño, delegado de Morena Baja California.

En su mensaje, según narraron algunos asistentes, reprochó que un grupo al interior de Morena haya emprendido una campaña para matarlo “políticamente” tras el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, que causó la muerte de 26 personas; sin embargo, dijo sentirse tranquilo con el avance de las investigaciones.

Avala AMLO destape

Cuestionado sobre la reunión del canciller con colaboradores en la que anunció que buscará la candidatura presidencial, López Obrador dijo que todos los que quieran participar tienen derecho, aunque la gente decidirá y pondrá a cada quien en su sitio.

“Todos los que quieran participar, mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, la designación del dedo o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale, el que se mueve no sale en la foto, otras hasta más ofensivas, de que está flaca la caballada y todas esas cosas. No, no, no, eso ya no”, señaló en conferencia.

¿Se van a poder controlar las corcholatas (aspirantes)?, se le cuestionó.

“¡Ah! Es que el pueblo pone a cada quien en su sitio, es que ya cambió esto. Es que la gente ya es la principal protagonista del cambio, ya hay democracia plena, ya son los ciudadanos los que deciden, ya es muy poderosa la fuerza de la opinión pública”, respondió.

En tanto, Ebrard dijo que estará preparado cuando lleguen los tiempos para buscar la candidatura presidencial, pero no se distraerá en su función y respetará a los demás.

Piden piso parejo

La senadora Malú Mícher, cercana a Ebrard, pidió a Morena garantizar piso parejo a quienes tengan aspiraciones para buscar la candidatura presidencial en 2024.

En entrevista, la legisladora se pronunció porque las reglas y los requisitos de la convocatoria garanticen una contienda en condiciones equitativas.

“Se tiene que garantizarse piso parejo en las reglas, en los requisitos, en las oportunidades que se den, para que cada quien tenga las mismas oportunidades, el mismo trato, el mismo proceso y que no haya posibilidad de decir: aquí no fueron parejas las cosas”, dijo.

“Hay que esperar a que llegue el momento, cuando se dictaminen las reglas, habrá que supeditarse a ellas, pero creo que tiene que ser un piso parejo. El presidente está sentando las bases de un arranque, está dando el banderazo de salida, entonces todas y todos las mismas oportunidades y sin discriminación alguna”.

A pregunta expresa, la legisladora federal rechazó que exista un favoritismo adelantado del presidente Andrés Manuel López Obrador por las aspiraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Consideró que las responsabilidades de alto nivel que ha asignado al canciller, dejan en claro la confianza y hasta el amor que le tiene.