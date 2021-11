Se proclama AMLO a favor de migrantes

"Yo admiro a los héroes, a las heroínas, a quienes abandonan sus pueblos por necesidad, para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo. Así se han construido las grandes naciones”, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un video difundido desde la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; sin embargo, durante 2021 ha desplegado a 28 mil 634 elementos militares en las fronteras sur y norte del país para evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

De acuerdo con el Informe de Seguridad presentado a finales de octubre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, a través del Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur, durante 2021 el Gobierno federal ha retenido a 33 mil 739 extranjeros para entregárselos al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Esta gran nación de Estados Unidos se creó así, con migrantes; ahora, con la terrible pandemia que nos afectó se expresó todo el humanismo que hay en los mexicanos y en todos los seres humanos. Muchos perdieron la vida, los vamos a recordar siempre con cariño, no los vamos a olvidar”, mencionó el presidente al referirse a los connacionales que viven de manera indocumentada en el vecino país.

Regularizar a mexicanos

López Obrador también aseguró que regresará a Estados Unidos y hablará con el presidente Joe Biden para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos.

“Voy a regresar a Estados Unidos, y yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar, y voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado de una manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre, soberano”, aseguró.

“Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes, no es un asunto sólo de él, se requiere de la aprobación del Congreso, pero nosotros vamos a ayudar para que el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización. Y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos, ni a ningún migrante del mundo”, pidió.

Mientras que las organizaciones narcotraficantes de México se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo, la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, creada para aumentar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado, está más enfocada en vigilar a los migrantes irregulares, señala el Índice Global del Crimen Organizado 2021, creado bajo el financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Ayer, el presidente informó que le tocó presidir la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que México fue elegido en 2020 como miembro transitorio de dicho organismo.

“No venimos a hablar de invasiones militares, nosotros no estamos a favor de la guerra. La política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra… nosotros venimos a hablar de la paz, y la paz es fruto de la justicia. Si los pueblos del mundo tienen resultas sus necesidades básicas, sus necesidades de trabajo, de alimentación, de educación, de vivienda, de seguridad social, entonces hay paz y hay tranquilidad en el mundo”, apuntó.

El presidente también destacó que los migrantes mexicanos han ayudado muchísimo al país, ya que “lo que han estado enviando a sus familiares, son cifras récord. El año pasado enviaron 40 mil 600 millones de dólares, 40 mil 600 millones de dólares cuando más lo necesitábamos, porque ese dinero como ustedes lo saben va abajo, va a 10 millones de familias”.

Dijo que este año se espera que la cifra se supere y alcance los 50 mil millones de dólares, de remesas, lo que permite que la gente tenga “cuando menos para la básico, para lo fundamental, para su alimentación”.