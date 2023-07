Se pone tirantes diputado y pide respeto

Ciudad de México.- Tras colocarse tirantes, el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego, explicó que se le cayeron los pantalones en un evento del partido, porque ha bajado de peso, tras pasar por una cirugía de columna.

Ante las burlas que recibió, pidió respeto para la gente con discapacidad.

Informó que tiene padecimientos en la columna vertebral y que fue sometido a una cirugía a principios de junio, luego de participar en la campaña por la gubernatura de Coahuila.

Informó que tras unos días de convalecencia, regresó al hospital y luego volvió a sus actividades políticas en su Estado.

"Tristemente, puedo decir que tuve un problema con la bajada de peso de mi operación de columna y me ocurrió el percance, que difundieron a nivel nacional y en Estados Unidos.

"Cuando me paro a dar el discurso de cierre del evento, se me cae mi pantalón, porque porto una faja que me ayuda a detener el tema de la cintura, se me afloja la faja y se me va el pantalón para abajo", explicó sobre lo sucedido el fin de semana.

Indicó que a cualquiera le pudo haber sucedido, tras lamentar que fue objeto de burlas y que su familia también las recibió.

"Los medios de mi estado se dieron tarea de hacerme bullying, a mí ya me lo hicieron.

"No se vale, mi familia sufrió vergüenza, muchos amigos cercanos, parientes, fueron señalados del ridículo de su papá, el diputado federal.

"Debemos respetar a los discapacitados", demandó.

Comentó que a raíz de lo que pasó, compañeros de la bancada le regalaron unos tirantes, los cuales mostró en conferencia de prensa.

"La idea de esta rueda de prensa es darle una explicación a mucha gente, que merecen que explique qué pasó ese día.

"Y dejar en claro que en los temas de discapacitados se deben de respetar, sobre todo cuando hay familias de por medio", remarcó.

Anunció que impulsará reformas legales para garantizar que sanciones por burlas a los discapacitados.

"Voy por una iniciativa de respeto a discapacitados, no se vale que le hagan bullying a un discapacitado, que se castigue a quien se burle, ningún ciudadano debe pasar por esto", declaró.