Se plantan campesinos en Secretaría del Bienestar

Puebla— El Frente Auténtico del Campo (FAC) instaló este martes un plantón en la Secretaría del Bienestar, en Paseo de la Reforma.

Cientos de campesinos de organizaciones como la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) exigen una reunión con la Secretaria María Luisa Albores para que se les incluya en los programas sociales del Gobierno federal.

"Escuchamos lo que dijo el Presidente en la mañana de que no va a ceder, pero entonces ¿por qué cede ante la CNTE? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Que no se le olvide que es el Presidente de todos los mexicanos", dijo el líder de la CODUC, Marco Antonio Ortiz.

Acusó que a los integrantes del Frente se les están excluyendo de los censos que lleva a cabo la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Pasan por nuestras calles y se saltan las casas de nuestros integrantes, no sabemos por qué si es algo interno en Morena que unas organizaciones buscan posicionarse sobre otras", señaló.

Los campesinos instalaron sus carpas y casas de campaña sobre Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de Colón hasta la Calle Madrid.

"Obrador no puede decir que no va a ceder, aunque tomemos las oficinas, menos él que cerró el Paseo la Reforma. Hay que ser congruentes, nosotros actuamos así, eso él lo sabe, se lo dijimos desde la campaña que nosotros seguiríamos defendiendo a nuestros agremiados con este y con cualquier Gobierno", expresó.

El dirigente afirmó que se quedarán en la Secretaría hasta que Albores, a quien buscan desde hace mes para una reunión, los reciba.

Los campesinos impiden la entrada y salida de personal de la dependencia federal.