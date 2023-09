Se 'paraliza' agencia ambiental con Pemex

Ciudad de México.- Garantizar que las actividades del sector de hidrocarburos se realicen con protección al medio ambiente, social y desarrollo económico como le corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), queda de lado cuando se trata de Pemex, coinciden expertos.

Gustavo Alanis, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), consideró que la Agencia está "atada de manos", ya que sancionar a Pemex por temas ambientales o incidentes es ir en contra de la misma Administración a la que pertenece, lo que genera impunidad.

"Lo que pasa es que la ASEA está en una situación complicada porque es juez y parte, no puede hacer su trabajo porque es ir en contra del propio Gobierno al que pertenece entonces la dejan en una situación complicada.

"Aunque deberían estar supervisando, fiscalizando, clausurando, multando etcétera, pues no lo hacen porque son ellos mismos dentro del mismo Gobierno (...) Lo que hace es que haya una impunidad total en la que pueden hacer lo que quieran", explicó.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, explicó que los problemas ambientales y de emisiones de Pemex no son nuevos pero destacó que desde que arrancó la actual Administración el regulador está ausente.

"El gran tema es que hay un gran vacío en temas de transparencia y rendición de cuentas, pero lo que hemos visto desde esta Administración, de una manera muy preocupante, es que la Asea es inexistente, y no solo hablamos de que no hace un buen trabajo, sino que no está presente.

"Los reguladores, particularmente Asea, no tienen capacidades, atribuciones, y ni tienen recursos, pero sobre todo hay una falta de autonomía preocupante que hace que cuestionarnos si su existencia sirve de algo", puntualizó.

Y la necesidad de actuar es urgente, muestra de ello es el accidente del 7 de julio en la la plataforma Nohoch-Alfa donde ocurrió una explosión que dejó como saldo tres personas fallecidas y una afectación en la producción petrolera de 700 mil barriles.

El 17 de julio, REFORMA publicó sobre un mega derrame de petróleo en la Sonda de Campeche, específicamente en el campo de Ek Balam, que de acuerdo con imágenes satelitales, la mancha se extendía por aproximadamente 400 kilómetros cuadrados.

Específicamente sobre el derrame en Ek Balam, Pemex dijo haber presentado un dictamen ante la Asea, el cual fue solicitado por Greenpeace vía transparencia pero que fue negado por estar clasificado como un "tema de seguridad nacional", explicó Ramírez.