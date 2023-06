Se organizan contra Conahcyt por rechazo de becas

Ciudad de México.- Jóvenes a los que el Conahcyt (antes Conacyt) ha negado becas de posgrado, incumpliendo con ello el acceso universal ordenado en la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI), entregaron una carta en la dependencia solicitando que sus casos sean reconsiderados.

"Deseamos solicitar su apoyo y atención urgente con respecto a la reciente negativa de nuestra solicitud de becas para estudios de posgrado", se lee en el documento dirigido a la directora de la dependencia, María Elena Álvarez-Buylla, entregado este jueves en el inmueble de Insurgentes Sur 1582.

PUBLICIDAD

"Nuestras solicitudes fueron presentadas correctamente siguiendo los lineamientos y criterios establecidos por las áreas de posgrado de diversas universidades en el plazo estipulado", remarcan los jóvenes en la misiva.

Reforma informó el miércoles que numerosos aspirantes a un apoyo oficial para continuar su formación en el País fueron notificados vía correo electrónico que no habían sido aceptados en la Convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023, pues sus programas no eran consideradas dentro de "las disciplinas de atención prioritaria nacional".

"Esta notificación resulta preocupante dado que nuestras áreas de estudio han pasado de ser consideradas como una prioridad a ser relegadas a una posición menos destacada, a pesar de que la mayoría de ellas están consolidadas y gozan de reconocimiento nacional e internacional debido a sus contribuciones a la investigación en México", reviran los estudiantes rechazados.

En un censo realizado por ellos mismos, la lista de jóvenes afectados hasta el momento asciende a 260, procedentes de al menos 15 instituciones de educación superior de la talla de la UNAM, la UAM y el IPN, así como de varias universidades de entidades como Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas, Hidalgo y Tabasco.

Organizados a través de un grupo de Telegram, los estudiantes -en su mayoría aspirantes a posgrados en las áreas de ciencias sociales, económicas y administrativas- incluso han lanzado una petición en Change.org, que al momento suma más de mil 200 firmas exigiendo se otorguen las becas negadas.

Asimismo, han convocado a concentrarse este viernes en las oficinas de Conahcyt, a las 8:00 horas, en busca de una mesa de trabajo donde se puedan exponer argumentos en contra de la negativa de la dependencia, cuya directora repetidamente prometiera que ningún estudiante de posgrado adscrito a instituciones públicas se quedaría sin apoyo.

De no conseguirlo, se plantean tomar acciones de protesta, a la vez que buscarían ampararse por la vía legal ante la vulneración de sus derechos.

"Oigan, si alguien se quedó sin beca por culpa del @Conahcyt_Mex de @ElenaBuylla, manden mensaje y le metemos una denuncia colectiva vía @SFP_mx (Secretaría de la Función Pública). Mientras tanto, ¡vamos a marchar!", publicó en Twitter el politólogo Diego Micher.

"Tenía que pasar. Ante la torpeza de @Conahcyt_Mex al negarle becas a estudiantes en áreas completas 'porque no están dentro de las prioridades' los estudiantes se organizan. Mi solidaridad con ellos. No bastan los discursos, @ElenaBuylla. Hechos, no palabras", tuiteó, por su parte, el investigador David Romero Camarena.