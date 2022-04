Se movilizan feministas contra la violencia

Ciudad de México— Tras el reciente hallazgo del cuerpo de la joven Debanhi Escobar, así como por las decenas de desapariciones y feminicidios, mujeres y colectivas feministas se movilizaron con marchas, plantones y protestas con pintas en al menos 13 estados del país, de acuerdo con reportes locales.

Las movilizaciones fueron registradas durante este domingo, además de en la Ciudad de México, en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En Chiapas, las protestas empezaron a las 16:00 horas, con una marcha en la que a su paso llenaron de papeles con quejas las letras de "Tuxtla Gutiérrez", previo a su arribo al Palacio de Gobierno estatal.

"Si un día no vuelvo, búsquenme en sus canciones" y "marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo", fueron algunas de las pancartas que alzaron las manifestantes.

En Guanajuato, la frase de "Ni una más" fue replicada por la Red Feminista de León y también por hombres y mujeres que acompañaron la protesta en el Arco de la Calzada.

En Guerrero, se exigió el esclarecimiento y detención de los responsables del feminicidio de la adolescente Frida Alondra, originaria de Cuajinicuilapa, pero hallada en territorio oaxaqueño.

"Si una mujer es morenita y es asesinada la Fiscalía no investiga y si lo hace es porque la familia hace la presión", señaló en Chilpancingo, Yolitzi Jaimes, quien es integrante de la Colectiva Nacional Feminista.

En el Municipio de Tlapa, también cerca de 100 mujeres marcharon hacia el Zócalo para exigir estrategias que paren los feminicidios en esta región de la Montaña.

En Acapulco, la explanada del parque Papagayo, sobre la Costera Miguel Alemán, fue tapizada con un memorial en nombre de las asesinadas.

En Othón P. Blanco, en Quintana Roo, las mujeres decidieron poner realizar exigencias con pintura a las afueras del Congreso estatal.

"Tengo miedo de la siguiente ser yo" y "La Policía no me cuida, la Policía me mata", fueron algunas de las pintas.

En Hidalgo, las protestas se realizaron con veladoras prendidas frente al edificio del Poder Ejecutivo.

En el caso de Oaxaca, tras una marcha por la zona centro de la capital estatal, un grupo de encapuchadas vandalizó y realizó pintas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Veracruz, las jóvenes se movilizaron luego que esta semana fue asesinada en Xalapa la líder juvenil del PRI, Juana Ovando de los Santos, y en Mérida, Yucatán, la Plaza Grande fue la que se pintó por más de una hora de exigencias contra la violencia de género.