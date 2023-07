Se lava las manos; culpa a FCH y EPN

Ciudad de México.- A cuatro años y medio de haber asumido como presidente, Andrés Manuel López Obrador continúa achacando la violencia que se vive en el país a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A pesar de las ejecuciones, los secuestros y el coche bomba de los últimos días, el mandatario sostuvo que la violencia registrada en su administración es producto del enfrentamiento entre grupos criminales que se crearon y fortalecieron antes de su llegada al poder.

“Esto que está sucediendo tiene como antecedente lo que se provocó en el pasado. Éste es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el Gobierno. Acuérdense de que hubo un ‘narco Estado’ en México, durante el Gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros”, dijo.

“Eso era lo que sucedía y termina de ese sexenio de horror, con asesinatos, masacres, desaparecidos, y el nuevo Gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros”.

Tras considerar que los grupos criminales son un reducto del régimen anterior, AMLO recordó que organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación nacieron y lograron su expansión durante los gobiernos del PRI y el PAN.

“Afortunadamente la gente sí sabe lo que está sucediendo, sabe que todo esto viene de atrás, tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno, desde antes, desde Miguel de la Madrid, que surge Caro Quintero, los del Cártel de Sinaloa, de tiempo atrás; más con Calderón; con Fox, Los Zetas; con Calderón toma mucha fuerza el grupo de Guadalajara, los que existen, los que existen en la actualidad”, sostuvo.

Cuestionado sobre el homicidio del exlíder de autodefensa Hipólito Mora, arremetió contra los grupos de civiles armados. Luego admitió que, ante el poder del crimen, no bastan las escoltas o las camionetas blindadas.

Y a pesar del panorama, López Obrador defendió su estrategia de seguridad y advirtió que no realizará ningún ajuste.

“No es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos, no lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia”, agregó.