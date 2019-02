Se lanza López Obrador contra órganos autónomos

Ciudad de México— El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está yendo en contra de los reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con instituciones que han servido para controlar el poder ejecutivo en las décadas desde que el país se convirtió en una democracia plena.

De acuerdo con un artículo publicado en la versión digital del Wall Street Journal, López Obrador y su partido Morena han recortado los presupuestos y atacado a varias agencias, incluida la Cofece, así como a la Corte Suprema desde que asumió el cargo en diciembre.

El Gobierno de AMLO dio un paso inusual la semana pasada al anunciar una investigación sobre Guillermo García Alcocer, el jefe de la comisión que supervisa el sector de electricidad y gasolina en México, refirió el diario.

La noticia de la investigación se dio a conocer en una conferencia de prensa ofrecida por el contralor general, la secretaria de Energía y el jefe de la unidad de inteligencia en la secretaria de Finanzas. A eso siguió un comunicado de prensa que decía que García Alcocer estaba siendo investigado por "presunto fraude fiscal", sin citar pruebas.

Normalmente, las investigaciones de las autoridades fiscales y otras agencias gubernamentales no se hacen públicas antes de que se presenten los cargos. Y generalmente no son anunciados por altos funcionarios del gobierno.

Las acusaciones se produjeron días después de que García Alcocer criticara a los candidatos propuestos por el Presidente para los asientos vacíos en la comisión de Energía por su falta de experiencia. El comisionado ha negado cualquier irregularidad. "Me preocupa que (el Gobierno) esté usando instituciones públicas con fines políticos", dijo después de que se anunció la investigación.

Los analistas políticos y los principales empresarios han interpretado la medida como parte de la ofensiva más amplia de López Obrador contra las agencias autónomas.

"El gobierno creó una sombra de duda sobre (García Alcocer) que va en contra de la presunción de inocencia y debido proceso", dijo Jacqueline Peschard, ex funcionaria anticorrupción. "La forma en que el gobierno anunció todo esto me lleva a pensar que esto podría ser un ataque político".

AMLO negó que su gobierno persiga a García Alcocer por motivos políticos. Dijo que la investigación comenzó antes de que él hiciera sus comentarios sobre los candidatos para la comisión de Energía.

Durante gran parte del siglo XX, México fue un estado de partido único con pocos controles y balances en un Presidente todopoderoso. A medida que el País se convirtió en una democracia, no solo el congreso y los tribunales comenzaron a obtener la independencia, sino que se creó una gran cantidad de agencias, como una para supervisar las elecciones, que fueron designadas por el Congreso en lugar del Presidente. Estas agencias estaban integradas principalmente por tecnócratas con títulos de la Ivy League, en lugar de nombramientos políticos en deuda con el Presidente.

López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que las agencias autónomas sirven a una "mafia de poder" que defiende a los plutócratas mexicanos y constituye un gobierno paralelo no electo.

"Vamos a limpiar, vamos a purificar los organismos (autónomos) que han existido para servir intereses especiales", dijo en una reciente conferencia de prensa para delinear planes para reemplazar el liderazgo de varios organismos reguladores.