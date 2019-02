Se lanza contra PRI y PAN

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al PAN y a algunos dirigentes del PRI por su oposición a la creación de la Guardia Nacional, cuando, dijo, no tienen autoridad moral para hacerlo, pues sólo simularon en el combate a la violencia y la inseguridad cuando gobernaron.

"Hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI, hablando en plata, en bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional, ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda porque se requiere de la Guardia Nacional", sostuvo.

El Mandatario acusó que en el caso de Acción Nacional, están viendo el tema como un asunto político para utilizarlo como bandera para enfrentarse, lo que es legítimo porque tienen posiciones políticas diferentes.

Sin embargo, el tabasqueño advirtió que lo que está a discusión es la seguridad del País.

"En estoy hay que ser muy claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tienen autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver el problema, cuando la estrategia que estamos aplicando es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y que produjo este desastre de inseguridad", manifestó.

Aunque afirmó que respetará la decisión que tomen los legisladores, López Obrador les advirtió que no aceptará simulaciones.

"A los legisladores les digo que no acepto como titular del Ejecutivo la simulación, una reedición de la Policía Federal sería lo mismo, desde cuándo se tiene la Policía Federal y miren el resultado, no ha funcionado".

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que no se quedará callado para señalar al PAN y al PRI y su rechazo a la Guardia, porque él no tiene problemas de conciencia y la ciudadanía debe estar enterada.

"Ahora resulta que los que utilizaron solo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y desataron la violencia y convirtieron al País es un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del País cuando no es eso, lo que se está proponiendo, lo que queremos, es que haya seguridad, resolver los problemas de homicidios y de robos que afectan a la población".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario insistió en que se tiene un serio problema de inseguridad y violencia que creció en las Administraciones anteriores, porque no atendieron las causas.

"Creció porque los Gobiernos anteriores no atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia, es decir, no combatieron la pobreza ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública y simularon con operativos, pero todo en el esquema de la publicidad, de la detención de líderes de organizaciones delincuenciales".

El Presidente también comentó de la división en el PRI sobre este tema, ya que Gobernadores han manifestado su apoyo a la Guardia, pero algunos dirigentes del partido están resueltos a no aprobar la reforma constitucional.

"Algunos Gobernadores sostienen que apoyan porque ellos tienen que enfrentar el problema y saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública", dijo.

El Mandatario federal insistió en que no hay suficientes efectivos para atender el problema ya que por ley, el Presidente sólo dispone de 20 mil para atender a toda la población.

Respecto a las modificaciones legales que se proponen para aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, López Obrador aseguró que se necesita que sean delitos graves la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.