Se justifica juicio político a Pérez Dayán.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se justifica la petición de juicio político contra el Ministro Alberto Pérez Dayán por invalidar la ley eléctrica.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que la Suprema Corte está al servicio de particulares.

"Ha habido un bloqueo permanente no sólo en el legislativo, sino del Judicial, lo que hicieron recientemente de anular la ley eléctrica", aseguró AMLO.

Se le comentó que por esa anulación se pide juicio político al Ministro, y el Mandatario federal respondió que se justifica.

"Se justifica, porque cómo un interés particular, el influyentismo, una institución del Estado que en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares", indicó.

"¿Cuando se había visto que dos ministros cancelaran una ley, cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencias, entonces pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a precios justos".

López Obrador acusó que los Ministros de la Corte son lacayos.

"Entonces si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el Ministro Pardo o Pérez Dayán ya decidieron", agregó AMLO.

"No les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría y hayan aprobado la ley, estos se sitúan por encima de la Constitución y las leyes y cancelan la ley eléctrica, entonces vamos a la reforma al artículo 128 de la Constitución para que no se considere monopolio la Comisión Federal de Electricidad y no se le dé el mismo trato que se le da, como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular, que vienen del extranjero a hacer su agosto".

"Porque se lo permiten estos Ministros lacayos".