Se interesan Carlos Slim y Salinas Pliego en Tren Maya

Ciudad de México— Los empresarios Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González y Olegario Vázquez Aldir manifestaron su intención de participar en las licitaciones del Tren Maya.

En total, 16 representantes de empresas constructoras nacionales y extranjeras se reunieron hoy con el Presidente Andrés Manuel López Obrador previo al lanzamiento de las licitaciones, informó Rogelio Jiménez Pons, encargado del proyecto del Tren Maya.

Salinas Pliego, Hank González y Vázquez Aldir forman parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente López Obrador.

Jiménez Pons indicó que a la reunión también asistieron representantes de la china CCCC, el fondo Black Rock y las españolas Alsir y Caltia.

"Están interesadas en participar en licitaciones", indicó.

"Lo que hace el Presidente es invitarlos, hacer la invitación formal, para que ellos vayan pensando cómo se van a hacer las licitaciones, que se tengan a tiempo", indicó el funcionario.

Jiménez indicó que el Presidente lo que hizo fue pedirle al sector privado que va a concursar que pongan el mejor empeño.

Tras salir del encuentro, Slim confirmó que sus empresas participarán en la licitación.

"Sí, sí participaremos. Vamos a ver, todavía no salen (las licitaciones)", comentó.

Jiménez Pons dijo que el Presidente hizo un llamado a las constructoras a que no cometan irregularidades en las licitaciones.

"Lo que se quiere de la iniciativa privada es que la Ley de Obra Publica tiene sus características y hay que evitar los abusos con la ley, que se haga lo más transparente posible y que tengamos un proceso lo más claro, el apoyo es de un pacto con ellos de que todos contribuyan con sus mejores prácticas para que el proyecto se lleve a cabo en las mejores condiciones económicas, en tiempo y calidad", detalló.

A su vez, dijo, el Gobierno se comprometió ante la ONU a garantizar licitaciones transparentes y de piso parejo.

Jiménez Pons detalló que los empresarios interesados manifestaron su preocupación por los conflictos sociales que pudiera retrasar la obra.

"Les interesa que tengamos resuelto el problema social, el problema que todas las obras de este tipo tienen y que nosotros tenemos que estar resolviendo es el problema social, el problema ambiental y los derechos de vía. Eso está en nuestra cancha", comentó.

Aseguró que el conflicto social está prácticamente resuelto.

"Allá localmente no hay problema, hay bronca de los derechos, por ejemplo los ejidos de Quintana Roo, de Carrillo Puerto, son broncas que vienen de hace tiempo. Y tienen toda la razon, si les quedaron a deber de hace 20 años y no les pagaron completo.

"Ahorita se puede decir que arriba del 90 por ciento de la gente de allá nos apoya. El problema son otros grupos que tienen derecho a estar preocupados por la cuestión ambiental, pero que tengan la certidumbre, que vayan allá, que conozcan las cosas y vean que no hay tal riesgo", aseguró.

Slim secundó que se resuelvan los problemas sociales por el tren.

"No puede haber conflictos. Es algo que debe de ayudar a la sociedad, a todas las personas que viven en el sureste", dijo.