Se incendia mercado de San Juan de Dios en Guadalajara

Guadalajara.- El mercado San Juan de Dios sufrió un incendio esta madrugada en los tres niveles principales, sin que se reporten personas lesionadas.

Las llamas comenzaron a propagarse pasadas las 2:00 horas.

Desde la madrugada, los elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en coordinación con sus similares del Estado, de Tlajomulco, de Tonalá, de Tlaquepaque y de Zapopan, combatieron el siniestro.

Minutos después de que se extendieran las llamas empezaron a llegar los locatarios. Unos tomaron Uber, otros llegaron con su coche propio y algunos hasta utilizaron la fuerza de sus piernas para arribar.

Los que llegaron durante la madrugada todavía vieron las llamas extenderse en los tres pisos del mercado.

Entre los mismos locatarios se llamaban para avisar de la tragedia.

"Me hablaron, un amigo de aquí mismo del mercado me habló.

"Sorprendido, pues... ya los bomberos ya habían sofocado casi todo, nomás les faltaba un poco más, pero ya casi ya habían apagado todo", contó Juan Sepúlveda, quien vende ropa desde hace cinco años y vive en Tonalá.

Cuando llegó, ya había más comerciantes observando y con temor de la pérdida que el incidente pueda significar.

Pedro contó que le llamaron y le dijeron que el fuego empezó a la 2:30 horas.

"Me asomé y no vi nada, pero luego vi que pasaron los bomberos y me vine a ver.

"Estaba cabrón, el fuego alto, imagínate la mercancía, la ropa", comentó el hombre que vende desde hace 8 años en el sitio.

Siete horas después de que empezó el fuego ya se arremolinaban cientos de comerciantes en el cruce de Avenida Juárez y Cabañas, así como en Cabañas y Dionisio Rodríguez.

El rostro de los trabajadores reflejaba incertidumbre y temor; tenían los ojos llorosos y algunos la mirada perdida.

En grupos se dividían y comentaban cómo se enteraron, cómo llegaron y lamentaban que tras varias horas las autoridades no les dieran acceso para verificar las pérdidas.

Muy pocos se animaban a hablar y otros tantos no tenían palabras, quizá por el miedo de perder el total de la mercancía que tenían en el Mercado Libertad.

Estefanía, quien trabaja en un local de comida, orientaba a algunos compañeros que no sabían de la organización para ingresar.

"Métete a esa fila. Nada más pon tu nombre y dices el número de local y te dejan pasar", detalló.

A los que llegaron desde temprano les tocó ver el amanecer y, cuando ya el sol les pegaba en las espaldas, sólo esperaban saber los daños y cómo harían para volver a sus actividades.

"Más que nada es que nos dejen trabajar, lo material como quiera se recupera", reflexionaba Pedro.

Sin embargo, otros mostraban ya la desesperación de estar siete horas a la deriva y con temor a la rapiña.

Reportan 384 locales dañados

El incendio en el Mercado San Juan de Dios inició en el área de comida, a las 2:30 horas, aproximadamente, informó el Alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro.

"Nuestros elementos están trabajando en el enfriamiento, en la liquidación del propio incendio, está controlado, a partir de las 4:55 de la mañana se tuvo controlado, pero está en fase de enfriamiento y liquidación, ya que esto se logre, evaluaremos la superficie afectada", dijo.

La Coordinación de Bomberos informó que el número preliminar de locales dañados ascendía a 384.

Lemus señaló que ya se ha tenido diálogo con los locatarios y se buscará apoyarlos de manera económica.

"Sabemos que muchos viven al día y el hecho de que este mercado vaya a estar cerrado, no sabemos todavía cuánto tiempo, necesitamos antes que nada valorar la situación al interior del mismo, de la estructura y de los techos del mercado (...) y mientras se encuentre cerrado, claro que los comerciantes necesitan apoyo", dijo.